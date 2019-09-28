زيدان: كنا الأحق بالفوز على أتلتيكو.. وأشعر بالأسف لهذا السبب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أنه يعرف بأن هذه النقطة أمام أتلتيكو مدريد هي أقل مما يستحق فريقه، حيث أنهم استحقوا ما هو أكثر؛ و ليوم آخر يهنئ اللاعبين.





وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل 0-0 أمام أتلتيكو: "مجموعتي بإمكانها تحقيق النجاحات ؟ نعم".





وأضاف: "نحن خرجنا من اجل الفوز ، ربما كان ينقصنا شيء ما ولكننا قدمنا مباراه جيده ، انا اشعر بالأسف من اجل اللاعبين لان فقط ما افتقدناه هو انهاء الهجمات بشكل جيد وتسجيل الاهداف ونكون اكثر دقه عندما نكون في الامام".





وواصل: "انا سعيدًا جدًا بما قدمه اللاعبين وايضًا نظافة الشباك ، دافعنا بشكل جيد وكل الفريق كان متواجد بقوه في الدفاع واعتقد انها نقطه اضافيه لكننا استحقينا اكثر اليوم" .



