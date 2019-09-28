ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019 في الكويت

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:38 م
Advertisements
اسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019 في الكويت
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار

 الكويتي  وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب السبت 28-9-2019  في الكويت


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.14دينار، والذهب "عيار21"، 12.99دينار، وسعر "عيار 24" 14.85 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.42 دينار  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019  في الكويت

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

48.89$

14.76

اسعار الذهب عيار 24

44.51$

13.53

سعر الذهب عيار 22

42.48$

12.91

اسعار الذهب عيار 21

36.42$

11.07

اسعار الذهب عيار 18

28.32$

8.61

سعر الذهب عيار 14

24.28$

7.38

سعر الذهب عيار 12

1.520$

458.99

اسعار أوقية الذهب

342.22$

103.31

اسعار جنيه الذهب

48.887$

14.759

اسعار كيلو الذهب

 

 يحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق االكويتي .

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الكويت

عيار 18

عيار21

عيار 24

اليوم

11.03

12.87

14.71

25 سبتمبر

11.23

13.10

14.97

24 سبتمبر

11.17

12.04

14.90

23 سبتمبر

11.11

12.97

14.82

22 سبتمبر

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى الكويت سعر الذهب فى الكويت الدهب فى الكويت اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى الكويت اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى الكويت اسعار الذهب اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
سيلتا فيغو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
16:00
-
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
غور ماهيا
-
x
15:00
-
إتحاد الجزائر
مازيمبي
-
x
15:30
-
فوسا جينيور
حوريا
-
x
18:00
-
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
-
x
18:00
-
أشانتي كوتوكو
الهلال
-
x
19:30
-
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
-
x
15:30
-
فرايبورج
كولن
-
x
18:00
-
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
-
x
15:00
-
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:45
-
بيراميدز
النادي الصفاقسي
-
x
19:00
-
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
-
x
12:30
-
بريشيا
لاتسيو
-
x
15:00
-
جنوة
ميلان
-
x
20:45
-
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status