اسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019 في الكويت
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار
الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب
السبت 28-9-2019 في الكويت
اسعار الذهب اليوم
السبت 28-9-2019 في الكويت
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
كويتي
|
عيار الذهب
|
48.89$
|
14.76
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.51$
|
13.53
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.48$
|
12.91
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.42$
|
11.07
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.32$
|
8.61
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.28$
|
7.38
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.520$
|
458.99
|
اسعار أوقية الذهب
|
342.22$
|
103.31
|
اسعار جنيه
الذهب
|
48.887$
|
14.759
|
اسعار كيلو الذهب
يحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق االكويتي .
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت
|
عيار 18
|
عيار21
|
عيار 24
|
اليوم
|
11.03
|
12.87
|
14.71
|
25 سبتمبر
|
11.23
|
13.10
|
14.97
|
24 سبتمبر
|
11.17
|
12.04
|
14.90
|
23 سبتمبر
|
11.11
|
12.97
|
14.82
|
22 سبتمبر
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