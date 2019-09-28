كورتوا عن "ديربي مدريد": إنها ليلة حراس المرمي!

عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمي ريال مدريد عن رضاه علي التعادل السلبي مع أتليتكو مدريد في لقاء الديربي والذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني.





وقال "تيبو كورتوا" في تصريحات عقب المباراة: "نعم.. عدد قليل آمن بقدرتنا على حصد الثلاث نقاط من أتليتكو مدريد هذا الأسبوع لكننا نؤمن بما نفعله، الفريق سيتحسن أكثر خلال الفترة القادمة".





وأضاف حارس الريال قائلًا: "إنها ليلة حراس المرمى، لقد شاهدتم ذلك جيدًا. سنحت العديد من الفرص لكن أنا وأوبلاك قمنا بواجبنا، نحن نواصل التطور بشكل كبير".





وتابع تيبو كورتوا تصريحاته: "نحن ريال مدريد ونريد دائمًا تحقيق الفوز لكنني أعتقد أن هذا التعادل نتيجة جيدة بعد أسبوعٍ صعب جدًا".





وأضاف:"أنا جزء من تاريخ أتليتكو مدريد وأحترم النادي كثيرًا إذ كان ناديًا محوريًا في مسيرة تطوري".





وعلق علي مستوي مواطنه إيدين هازارد قائلًا: " لا أعلم متى سنشاهد النسخة الأفضل من هازارد، لقد غاب لفترة بسبب الإصابة وسيتحسن تدريجيًا حتى يصل إلى أفضل أحواله".





وتعادل الريال سلبيًا مع أتليتكو في لقاء "الديربي" مساء اليوم ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريق غرناطة.



