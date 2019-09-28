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كورتوا: هذه ليلتي أنا وأوبلاك.. وهذا هو موعد تألق هازارد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:29 م
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كورتوا: هذه ليلتي أنا وأوبلاك.. وهذا هو موعد تألق هازارد
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد النجم الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، أن فريقه، هو ريال مدريد، ويريد دائمًا تحقيق الفوز لكنني أعتقد أن هذا التعادل نتيجة جيدة بعد أسبوعٍ صعب جدًا.

وقال كورتوا خلال تصريحات صحفية: "إنها ليلة حراس المرمى، لقد شاهدتم ذلك جيدًا. سنحت العديد من الفرص لكن أنا وأوبلاك قمنا بواجبنا، نحن نواصل النمو".

وأضاف اللاعب: "نعم قلة آمنوا بقدرتنا على حصد الثلاث نقاط هذا الأسبوع لكننا نؤمن بما نفعله، الفريق سيتحسن أكثر".

واختتم: "لا أعلم متى سنشاهد النسخة الأفضل من هازارد، لقد غاب لفترة بسبب الإصابة وسيتحسن تدريجيًا حتى يصل إلى أفضل أحواله".

ومن الجدير بالذكر انه تعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

شهدت المباراة انتشار حالة من الحذر على لاعبي الفريقين خلال أحداث المباراة، وحرص الناديين على عدم خسارة نقاط المباراة كاملة وكانت الفرصة الأخطر في اللقاء عن طريق كريم بنزيما في الشوط الثاني ولكن تصدى لها اوبلاك حارس الاتليتكو.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريق غرناطة.
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