كورتوا: هذه ليلتي أنا وأوبلاك.. وهذا هو موعد تألق هازارد

أكد النجم الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، أن فريقه، هو ريال مدريد، ويريد دائمًا تحقيق الفوز لكنني أعتقد أن هذا التعادل نتيجة جيدة بعد أسبوعٍ صعب جدًا.





وقال كورتوا خلال تصريحات صحفية: "إنها ليلة حراس المرمى، لقد شاهدتم ذلك جيدًا. سنحت العديد من الفرص لكن أنا وأوبلاك قمنا بواجبنا، نحن نواصل النمو".





وأضاف اللاعب: "نعم قلة آمنوا بقدرتنا على حصد الثلاث نقاط هذا الأسبوع لكننا نؤمن بما نفعله، الفريق سيتحسن أكثر".





واختتم: "لا أعلم متى سنشاهد النسخة الأفضل من هازارد، لقد غاب لفترة بسبب الإصابة وسيتحسن تدريجيًا حتى يصل إلى أفضل أحواله".



