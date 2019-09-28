وزير الخارجية الأسبق يكشف ما استفادته مصر من دخولها حرب الكويت "فيديو"

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قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن موقف مصر من الاعتداء العراقي على الكويت، ساهم في إلغاء 6.7 مليارات دولار من ديون مصر، وإلغاء نصف ديون نادي باريس، مما أدى لانخفاض الدين المصري الخارجي من 55 لـ21 مليار دولار، وبدأت الاقتصاد المصري يعيش مرحلة من الانتعاش، وبدأت الاستثمارات تتدفق على مصر بصورة ملحوظة.



وتابع وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره مع فضائية "العربية"، مساء السبت، أنه قبل بمنصب وزارة الخارجية، عندما عرض عليه رئيس الوزراء كمال الجنزوري، رغم اضطراب الأوضاع، لخدمة الدولة، مشيرًا إلى أن "الجنزوري" كان لديه طريقة حاسمة في إدارة الدولة، وهذا الأمر كان مطلوبًا في هذا الوقت، مشيرًا إلى أنه عمل خلال فترة توليه وزارة الخارجية على الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وإعادة التوزان إليها.



وأشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ركز على العلاقات المصرية الأمريكية وأوروبا، وأهمل العلاقات مع إفريقيا، والحلفاء التقليدين القدماء لمصر مثل الهند والصين وبعض دول أمريكا اللاتينية، لافتًا إلى أن العلاقات مع إفريقيا علاقات فوقية وتبدأ مع الرؤساء، وإذا لم يكن الرئيس لديه علاقة مع نظرائه، فسيكون تأثير العلاقات ضعيف، والرئيس الأسبق مبارك لم يحتفظ بهذه العلاقات، خاصة بعد محاولة اغتياله في إثيوبيا.



