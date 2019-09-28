ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الخارجية الأسبق يكشف ما استفادته مصر من دخولها حرب الكويت "فيديو"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:12 م
Advertisements
وزير الخارجية الأسبق يكشف ما استفادته مصر من دخولها حرب الكويت فيديو
اللقاء
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن موقف مصر من الاعتداء العراقي على الكويت، ساهم في إلغاء 6.7 مليارات دولار من ديون مصر، وإلغاء نصف ديون نادي باريس، مما أدى لانخفاض الدين المصري الخارجي من 55 لـ21 مليار دولار، وبدأت الاقتصاد المصري يعيش مرحلة من الانتعاش، وبدأت الاستثمارات تتدفق على مصر بصورة ملحوظة.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره مع فضائية "العربية"، مساء السبت، أنه قبل بمنصب وزارة الخارجية، عندما عرض عليه رئيس الوزراء كمال الجنزوري، رغم اضطراب الأوضاع، لخدمة الدولة، مشيرًا إلى أن "الجنزوري" كان لديه طريقة حاسمة في إدارة الدولة، وهذا الأمر كان مطلوبًا في هذا الوقت، مشيرًا إلى أنه عمل خلال فترة توليه وزارة الخارجية على الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وإعادة التوزان إليها.

وأشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ركز على العلاقات المصرية الأمريكية وأوروبا، وأهمل العلاقات مع إفريقيا، والحلفاء التقليدين القدماء لمصر مثل الهند والصين وبعض دول أمريكا اللاتينية، لافتًا إلى أن العلاقات مع إفريقيا علاقات فوقية وتبدأ مع الرؤساء، وإذا لم يكن الرئيس لديه علاقة مع نظرائه، فسيكون تأثير العلاقات ضعيف، والرئيس الأسبق مبارك لم يحتفظ بهذه العلاقات، خاصة بعد محاولة اغتياله في إثيوبيا.

Advertisements
طباعة
المزيد عن: وزير الخارجية كامل عمرو حرب الكويت الخارجية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
سيلتا فيغو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
16:00
-
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
غور ماهيا
-
x
15:00
-
إتحاد الجزائر
مازيمبي
-
x
15:30
-
فوسا جينيور
حوريا
-
x
18:00
-
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
-
x
18:00
-
أشانتي كوتوكو
الهلال
-
x
19:30
-
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
-
x
15:30
-
فرايبورج
كولن
-
x
18:00
-
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
-
x
15:00
-
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:45
-
بيراميدز
النادي الصفاقسي
-
x
19:00
-
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
-
x
12:30
-
بريشيا
لاتسيو
-
x
15:00
-
جنوة
ميلان
-
x
20:45
-
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status