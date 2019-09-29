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عضو الهيئة الوطنية للصحافة يضع روشتة للمحاربة التضليل الإعلامي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:41 ص
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عضو الهيئة الوطنية للصحافة يضع روشتة للمحاربة التضليل الإعلامي
الدكتور محمود علم الدين
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الإعلام المصري تعافى خلال الأيام الأخيرة، ونجح في وضع المواطن في الصورة الحقيقية، من خلال رده على ما يُطلق عليه إعلام القنوات المعادية، الذي هو في الحقيقة دعاية سوداء وكذب وتضليل.

وأضاف "علم الدين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي: أنه في حالة توافر المعلومات الدقيقة والمتطورة والمتابعة للأحدا، يستطيع الإعلامي الماهر المحترف الرد على الشائعات والتضليل الإعلامي في القنوات المعادية.

وتابع أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة: الإعلام المصري صاحب قضية، لافتًا إلى أن المصريين يؤمنون بطنيتهم ويدافعون عن الحق ضد من أرادوا أن يلبسوا الحق بالباطل.

وأضاف "علم الدين" أن القنوات المعادية للدولة ممولة من قوة دولية وعربية ضد مصر، متابعًا: "من الضروري موازنة الإعلام المصري بين دوره التنموي وتحقيق النجاح الاقتصادي حتى يستطيع الإنفاق على نفسه".

واستطرد قائلًا: "مؤسسات الإعلامية في السنوات الماضية كان الدور التنموي يغلب على الدور الاقتصادي الإعلامي، وبالتالي حدث نوع من الخلل"، لافتًا إلى أن مقولة "إعلام وصحافة الخدمة العامة بدأت تعود من جديد حتى في الإعلام الدولي بأوروبا وأمريكا وكندا التي تدعم الصحف في مواجهة الوسائط الرقمية التي تقتلها".
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المزيد عن: الهيئة الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية الصحافة الإعلام المضلل
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