ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خاص.. الفجر الرياضي يكشف حقيقة رحيل حسين السيد عن الأهلي نهاية الموسم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:47 م
Advertisements
خاص.. الفجر الرياضي يكشف حقيقة رحيل حسين السيد عن الأهلي نهاية الموسم
حسين السيد
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

ترددت العديد من الأنباء التي بشأن رحيل حسين السيد الظهير الأيسر بنهاية الموسم الحالي، وقيامه بالتوقيع للزمالك تمهيدا للإنتقال له في نهاية العام.


وحرص الفجر الرياضي على الحصول على رد رسمي من النادي الأهلي بشأن عقد اللاعب مع الفريق.


وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده ممتد مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات.

 

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب يتبقى في عقده موسمين بخلاف الموسم الجاري مشيرا إلى أن اللاعب قام بتجديد عقده قبل إعارته إلى نادي الاتفاق السعودي.


وقدم حسين السيد مستوى مميز مع فريق الإتفاق السعودي في الموسم الماضي، ورفض كل العروض الخليجية وقرر العودة للأهلي.


 وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز اليوم على نظيره كانو سبورت الغيني برباعية نظيفة ليتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، وسجل رباعية الأهلي كل من حسين الشحات وأجايي وديانج وصلاح محسن.

Advertisements
طباعة
المزيد عن: حسين السيد الفجر الرياضي الاهلى وكانو سبورت الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
1
فالنسيا
خيتافي
0
x
16:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
1
x
16:00
0
بيرنلي
تشيلسي
0
x
16:00
0
برايتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
0
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
0
x
15:30
1
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status