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نشرة الفجر الرياضي: نجم نابولي يصد برشلونة ويختار ريال مدريد.. فضيحة تهز ليفربول

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:04 م
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نشرة الفجر الرياضي: نجم نابولي يصد برشلونة ويختار ريال مدريد.. فضيحة تهز ليفربول
نشرة الفجر الرياضي
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الفجر الرياضي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.



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