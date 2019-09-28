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الأردن: "الأونروا" حصلت على تبرعات بقيمة 31 مليون دولار

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:44 م
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الأردن: الأونروا حصلت على تبرعات بقيمة 31 مليون دولار
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وكالات
 
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أعلن الأردن، اليوم السبت، أن وكالة "الأونروا" تحصلت على تبرعات إضافية بقيمة 31 مليون دولار، مما أدى إلى تقليص العجز المالي في موازنة الوكالة لهذا العام إلى 89 مليون دولار.

 

أكدت الخارجية الأردنية في بيان أنه "نتج عن الاجتماع الذي نظمته المملكة لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالتعاون مع مملكة السويد تقديم تبرعات إضافية للوكالة بقيمة 31 مليون، مما أدى إلى تقليص العجز المالي في موازنة الوكالة لهذا العام إلى 89 مليون دولار".

 

وأشار البيان إلى أن إعلان دول عديدة حضرت الاجتماع، الذي رأسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد، آن ليندي، وحضره وزراء خارجية وممثلين عن 24 دولة، إضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي، عزمها تقديم تبرعات إضافية بعد انتهاء تحقيق بدأته الأمم المتحدة بمخالفات إدارية مزعومة.


وقال الصفدي إن "التحقيق الذي يجري وفق قوانين الأمم المتحدة وأنظمتها لا يجب أن يؤثر على الوكالة وعلى خدماتها الحيوية للاجئين"، مضيفا "أن الاجتماع كان رسالة واضحة وضرورية أن المجتمع الدولي يدعم أونروا وأن "الوكالة موجودة لتبقى" إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي في إطار حل شامل ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967".

 

وأفادت الوكالة وقت سابق، إعلان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، عن تقديم مساهمة قدرها 50 مليون دولار في الميزانية الأساسية لأونروا لعام 2019، وذلك خلال اجتماع ضم وزير الخارجية السعودية مع المفوض العام لأونروا، بيير كرينبول، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مساعداتها المالية  لوكالة الأونروا، حيث كانت تساهم بما يقدر بنحو 365 مليون دولار للعام، لكنها أوقفت مساعداتها مطلع العام الجاري، ما انعكس سلبا على أداء الوكالة، في وقت زاد الاتحاد الأوربي من مساهمته، وقد ظل الداعم الأكبر للأونروا إلى جانب البنك الدولي.

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