عمرو أديب: محمد علي "تافه".. وما تقوم به قناة الجزيرة حرب



وعن جماعة الإخوان، أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن الإخوان مصابون بحالة من الإحباط، ويحاولون تبرير ما حدث، كاشفا أن قيادات وعناصر الإخوان يرددون منذ الأمس: "عايزينهم يخسروا فلوس كتير، ونتعب الشرطة، ونقفل المحلات".



وأضاف متسائلا: "لمصلحة من يريد الإخوان ضرب الاقتصاد المصري؟"، متابعا: "أنتم بتعاقبوا المواطن المصري ليه.. أنتم عندكم مشكلة شخص أو اتنين أو 3 أشخاص، بتعاقبوا الـ 100 مليون ليه"، مشددا على أنه لن يسمح أحد بهدم مصر، وليس سهلا أن يضرب أحد مصر.



ونوه بأن هناك من يردد حتى الآن "شفت محمد علي عمل إيه"، معقبا: "محمد علي ده تافه.. ما تقوم به قناة الجزيرة ضد مصر هو حرب"، مضيفا: "هو محمد علي هو اللي عامل الجروبات، بتاعة هاني اللي دماغه عجباني".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الصعيد كان مهملا السنوات الماضية، ولكن الإدارة الحالية توجهت لتنمية الصعيد، وهو ليس منة أو منحة، بل أن الصعيد يستحق أكثر من ذلك، حيث أصبح هناك مشروعات جديدة، معقبا: "هنيئا لأهلنا".