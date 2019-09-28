ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو أديب: محمد علي "تافه".. وما تقوم به قناة الجزيرة حرب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:03 م
Advertisements
عمرو أديب: محمد علي تافه.. وما تقوم به قناة الجزيرة حرب
عمرو أديب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الصعيد كان مهملا السنوات الماضية، ولكن الإدارة الحالية توجهت لتنمية الصعيد، وهو ليس منة أو منحة، بل أن الصعيد يستحق أكثر من ذلك، حيث أصبح هناك مشروعات جديدة، معقبا: "هنيئا لأهلنا".

وعن جماعة الإخوان، أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن الإخوان مصابون بحالة من الإحباط، ويحاولون تبرير ما حدث، كاشفا أن قيادات وعناصر الإخوان يرددون منذ الأمس: "عايزينهم يخسروا فلوس كتير، ونتعب الشرطة، ونقفل المحلات".

وأضاف متسائلا: "لمصلحة من يريد الإخوان ضرب الاقتصاد المصري؟"، متابعا: "أنتم بتعاقبوا المواطن المصري ليه.. أنتم عندكم مشكلة شخص أو اتنين أو 3 أشخاص، بتعاقبوا الـ 100 مليون ليه"، مشددا على أنه لن يسمح أحد بهدم مصر، وليس سهلا أن يضرب أحد مصر.

ونوه بأن هناك من يردد حتى الآن "شفت محمد علي عمل إيه"، معقبا: "محمد علي ده تافه.. ما تقوم به قناة الجزيرة ضد مصر هو حرب"، مضيفا: "هو محمد علي هو اللي عامل الجروبات، بتاعة هاني اللي دماغه عجباني".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: قناه الجزيره عمرو أديب توك شو الجزيره اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
1
فالنسيا
خيتافي
0
x
16:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
1
x
16:00
0
بيرنلي
تشيلسي
0
x
16:00
0
برايتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
0
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
0
x
15:30
1
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status