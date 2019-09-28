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عبد الحفيظ يتحدث عقب فوز الأهلي على كانو سبورت

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:59 م
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عبد الحفيظ يتحدث عقب فوز الأهلي على كانو سبورت
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علي نبوي
 
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على كانو سبورت الغيني بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة :" دخول أليو ديانج أجواء المباريات مع الفريق وتسجيله لهدف في أول مشاركة له بشكل أساسي يعد أمرا إيجابيا للغاية ويدعم اللاعب معنويا وفنيا في بداية مشواره مع الأهلي لاسيما أنه خامة مميزة ننتظر منها الكثير.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن مباراة اليوم أمام بطل غينيا الاستوائية مثل أي مباراة بها إيجابيات نسعى لتكرارها وسلبيات نهدف للعمل على تلاشيها خلال الفترة المقبلة من خلال العمل والتطور.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف البطولة الإفريقية بعد التأهل لدور المجموعات، خاصة أن الأهلي أمامه مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري، حيث يصب الجهاز الفني كامل تركيزه حاليا على تلك المباراة.

وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما جدد فوزه على نظيره كانو سبورت الغيني بأربعة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية بإياب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

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