التعادل السلبي يحسم ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو في الليجا









تعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.





وسيطر الحذر على لاعبي الفريقين خلال أحداث المباراة، وحرص الناديين على عدم خسارة نقاط المباراة كاملة وكانت الفرصة الأخطر في اللقاء عن طريق كريم بنزيما في الشوط الثاني ولكن تصدى لها اوبلاك حارس الاتليتكو.





ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريق غرناطة.





ويرغب الفريقين في تحقيق لقب الليجا هذا الموسم خاصة بعد فوز غريمهم التلقليدي فريق برشلونة باللقب في الموسم الماضي بفارق كبير عن الثنائي.





وفاز يان اوبلاك بجائزة رجل المباراة في ديربي مدريد بين الفريقين، ويقدم الحارس السلوفيني مباريات مميزة مع فريق أتلتيكو مدريد في المواسم الأخيرة.





وكان قد نجح البارسا في تحقيق الفوز اليوم على فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ورفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال سوسيداد بنفس العدد من النقاط.