البابا تواضروس يترأس اجتماع مجلس معهد الدراسات القبطية

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انعقد مساء اليوم السبت، اجتماع مجلس معهد الدراسات القبطية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وهو الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد وشارك فيه ممثلو الهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجال الدراسات القبطية بالكنيسة.



حضر الاجتماع عميد المعهد الدكتور إسحق إبراهيم عجبان، ووكيله الدكتور عادل فخري صادق ورؤساء الأقسام ونوابهم.



وتناول الاجتماع خطة تطوير نظام التعليم بالمعهد، كما تم تقديم تقرير لقداسة البابا عن فعاليات وأنشطة المعهد خلال شهر سبتمبر الجاري، وكذلك أجندة الفعاليات لشهري اكتوبر ونوفمبر المقبلين، والتقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجديد، وتقارير من أقسام المعهد.



- تدشين كنيسة جديدة بدير الشايب

كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم عن قيام نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر في مناسبة عيد الصليب صباح اليوم بتدشين مذابح كنيسة جديدة بمنطقة القلالى الخاصة بالآباء الرهبان بالدير.



وتم تدشين ٣ مذابح بالكنيسة وهي:المذبح الرئيس على اسم القديس الأنبا بلامون السائح،المذبح البحري على اسم القديس يوسف النجار،المذبح القبلي على اسم الشهيد أبسخيرون القليني، شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة صاحبا النيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، إلى جانب مجمع رهبان الدير وعدد من الآباء الرهبان من دير الشهيد مارجرجس، الرزيقات ومن دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا وبعض من الآباء الكهنة من إيبارشيتي الأقصر وإسنا وأرمنت، نقادة وقوص.



هذا من المنتظر أن يتم تدشين شرقيات المذابح الثلاثة (حضن الآب) وحامل الأيقونات (الأيكونستاز) والأيقونات الموجودة بأرجاء الكنيسة.



كانت كنيسة أخرى قد تم تدشينها العام الماضي بالدير، ودشنت مذابحها على أسماء ثلاثة من كواكب الرهبنة الكبار وهم: أب الرهبان القديس الأنبا أنطونيوس والقديس مقاريوس الكبير والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.