"التموين" تعلن عن تخفيضات كبيرة للسلع بالمجمعات الإستهلاكية
أعلنت وزارة التموين والتجارة
الداخلية أنها قامت بضخ كميات اضافية في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بنسبة 15% من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ
المجمعات، وبأسعار مخفضة وصلت إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق.
وأضافت الوزارة أنها وفرت بجانب سلع اللحوم والدواجن، كميات من الخضراوات والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار
أقل من الأسواق الأخرى ومتاجر التجزئة.
وسجلت السلع المعروضة في المجمعات الاستهلاكية التابعه لوزارة التموين
انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية
لتوفير احتياجات المواطنين ومواجهة أي ارتفاعات في الأسعار، وجشع التجار لتحقيق
مكاسب على حساب الموطنين.
الوزارة طرح سمك بوري بسعر 35 جنيه :
وقامت الوزارة مؤخرًا بتوفير كميات كبيرة لأول مرة منتجات أسماك
البورى بسعر 35 جنيها للكيلو منخفضًا أكثر من 50% عن سعر مثيلةبالأسواق، مشيرة إلى
أن يتميز بجودة عالية لأنه تم اصطيادة من المحيط الأطلسى.
وبذلك انخفض سعر السمك البوري
المطروح بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بقيمة 35 جنيه عن سعر البورى فى الأسواق الأخرى يحيث تم
توفير كميات كبيرة فى فروع ومنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.
كما تم مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك
تنفيذا لتوجيهات وزارة التموين بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى،
وتخفيض سعر الكيلو أسماك البلطى أسوان إلى 21 جنيها بدلا من 24 جنيها بعدد سمكتين
أو 3 سمكات للكيلو، بجانب أيضا تخفيض سكر كيلو الماكريل إلى 25 جنيها بدلا من 30
جنيها وتخفيض سعر كيلو المكرونة إلى 30 جنيه بدلا من 38 جنيها، وذلك فى إطار توفير
كافة المنتجات للمواطنين أول بأول، إضافة إلى توفير المنتجات من خلال السيارات
المتنقلة فى الميادين العامة.
- ننشر أسعار اللحوم المستوردة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين
- التموين تخفض أسعار اللحوم البرازيلية بنسبة 13%
- الحكومة تنفى زيادة أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية
- ننشر أسعار اللحوم السودانية بمنافذ القابضة للصناعات الغذائية
- "التموين": لا نقص في اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية
- الحكومه تنفي تطبيق زيادات جديدة على أسعار السلع الغذائية
- تعرف على أسعار "ياميش رمضان" بالمجمعات الاستهلاكية
- "القابضة الغذائية" تعلن عن أسعار ياميش رمضان 2018 بتخفيضات 25 %
- "التموين" تؤكد توافر كل السلع بالمجمعات الأستهلاكية طوال أيام عيد الأضحى
- عاجل.. تعرف على أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات بعد الزيادة