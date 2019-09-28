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"التموين" تعلن عن تخفيضات كبيرة للسلع بالمجمعات الإستهلاكية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:39 م
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التموين تعلن عن تخفيضات كبيرة للسلع بالمجمعات الإستهلاكية
سلع غذائية
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أعلنت  وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها قامت بضخ كميات اضافية في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها   بنسبة 15% من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات، وبأسعار مخفضة وصلت إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق.

 

وأضافت الوزارة أنها وفرت بجانب سلع اللحوم والدواجن،  كميات من  الخضراوات والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى ومتاجر التجزئة.

 

وسجلت السلع المعروضة في المجمعات الاستهلاكية التابعه لوزارة التموين انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية لتوفير احتياجات المواطنين ومواجهة أي ارتفاعات في الأسعار، وجشع التجار لتحقيق مكاسب على حساب الموطنين.

 

الوزارة طرح سمك بوري بسعر 35 جنيه :

 

وقامت الوزارة مؤخرًا بتوفير كميات كبيرة لأول مرة منتجات أسماك البورى بسعر 35 جنيها للكيلو منخفضًا أكثر من 50% عن سعر مثيلةبالأسواق، مشيرة إلى أن يتميز بجودة عالية لأنه تم اصطيادة من  المحيط الأطلسى.

 

وبذلك انخفض سعر السمك  البوري المطروح بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بقيمة 35  جنيه عن سعر البورى فى الأسواق الأخرى يحيث تم توفير كميات كبيرة فى فروع ومنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.

 

كما تم مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك تنفيذا لتوجيهات وزارة التموين بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، وتخفيض سعر الكيلو أسماك البلطى أسوان إلى 21 جنيها بدلا من 24 جنيها بعدد سمكتين أو 3 سمكات للكيلو، بجانب أيضا تخفيض سكر كيلو الماكريل إلى 25 جنيها بدلا من 30 جنيها وتخفيض سعر كيلو المكرونة إلى 30 جنيه بدلا من 38 جنيها، وذلك فى إطار توفير كافة المنتجات للمواطنين أول بأول، إضافة إلى توفير المنتجات من خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة.


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