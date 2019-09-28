الجمارك تحبط تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن أفراد الهيئة العامة للجمارك العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة الدولي بضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفه لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ووفقا"للبيان الجمارك"، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش على الطرود المصدرة بجمرك صادر مصر للطيرن برئاسة رشوان زيدان مدير الجمرك اشتبه كل من عصام عطية مأمور الحركة والأستاذ فؤاد نخله فى مشمول البيان الجمركي رقم 17254 لسنة 2019 بإسم شركة ا . للتصدير وهو عبارة عن 9 طرود مصدرة إلي نيجيريا .

وبفتح الطرود تبين وجود 161 علبة أدوية بشرية عبارة عن قطرة كوسبوت وفيتامكس وبروفين وارثرو فاست وكوتارج ودياميكرون مخبأة داخل ثلاجه ميني بار ضمن الطرود المصدرة .

قرر هلال توفيق رئيس الإداره المركزيه لجمارك الصادرات والواردات الجويه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .

وتم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة مكونة من السادة باسم فتحي، شيماء شعراوي تحت اشراف سعيد مصطفى مدير إدارة الحركه .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

ويذكر أن امس الثلاثاء أعلنت الجمارك السعودية،عن إحباط تهريب أكثر من 26 ألف زجاجة خمر، وكمية كبيرة من السجائر بلغت 11,4 مليون سيجارة.





وقالت في "تدوينة"، نُشِرت عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر"، إن تلك الممنوعات أحبطت في منفذ البطحاء، وعثر على تلك الممنوعات مخبأة داخل شاحنتين.





ويذكر أن تمكنت هيئة الجمارك السعودية في منفذ "الحديثة" من إحباط محاولتي تهريب مليونين و579 ألف قرص من مادة الكبتاغون المخدرة، مخبأة في شاحنة ومركبة خاصة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.



