"عانس السينما والشرير والأمي".. شائعات ظلمت هؤلاء النجوم (تقرير)

تزخر السينما المصرية بعدد كبير من النجوم، ممن قدموا أعمالًا مميزة وهادفة، استطاعوا من خلالها ترك بصمة في الوسط الفني ليس في مصر فقط بل في مختلف أنحاء الدول العربية.





من خلال هذه الأعمال السينمائية الهامة، نجح بعض النجوم في تقديم شخصيات معينة قاموا بتكرار تجسيدها في أكثر من عمل وذلك لأن الجمهور أحبها وعشق تفاصيلها على طريقتهم الخاصة.





ومن بين هؤلاء النجوم "زينات صدقي والتي اشتهرت بعانس السينما، عبد الفتاح القصري والذي اشتهر "بأنه أمي وغير متعلم"، عادل أدهم "الشرير"، اسماعيل ياسين والذي اشتهر بفمه الكبير.





ويرصد " الفجر الفني " أن هذه الصفات كانت فقط بسبب أدوارهم ولم تكن حقيقية بل شائعات ظلمت هؤلاء النجوم.





1_ اسماعيل ياسين





اشتهر الضاحك الباكي الفنان الكوميدي الراحل "إسماعيل ياسين" بفمه الواسع والذي دائمًا ما كان يظهره على الشاشة في أفلامه فاشتهر بذلك.





ولذلك، اعتقد البعض أن إسماعيل ياسين كانت ملامحه ليست جميلة بسبب سخريته الدائمه منها في أفلامه، ولكن أكدت أرملة نجله المخرج ياسين، أن ملامحه لم تكن سيئة لهذه الدرجة وبهذا القدر، بل كان يتعمد إظهار ذلك لكي يرسم البسمة على وجوه جمهوره ومشاهديه.





وأكدت أن إسماعيل كان ذو بشرة بيضاء وليس أسمر اللون، كما اعتقد البعض.





2_ زنات صدقي





اشتهرت الفنانة الكوميدية الراحلة "زينات صدقي"، بلقب عانس السينما وذلك بسبب ظهورها الدائم في أدوار السيدة العانس التي تبحث عن رجل يقبل أن يتزوجها.





ولذلك أطلق عليها هذا اللقب ولكنه كان مجرد لقب وليس حقيقة فهي شائعة، حيث أن زينات صدقي تزوجت 3 مرات ولم تكلل زيجاتها بالنجاح وانتهت بالطلاق.





كانت الزيجة الأولى، عندما بلغت 15 عام تزوجت من رجل لإرضاء والدها ولكن لم تكتمل الزيجة وانتهت بالطلاق بعد عام واحد فقط.





وتزوجت بعدها من الملحن إبراهيم فوزي، وكان ملحنًا مشهورًا غنى له أم كلثوم وعبد الوهاب، ومثلما انتهت الزيجة الأولى، فهذه المرة لم توفق أيضًا وتم الانفصال.





وتزوجت زينات صدقي للمرة الثالثة من أحد الضباط والذي شارك في ثورة 1919 ولكن انفصلا.





3_ عادل أدهم





أبدع الفنان الراحل عادل أدهم، الملقب بالبرنس، في تجسيد دور الرجل الشرير في عدة أفلام تركت بصمة كبيرة وحفرت اسمه بحروف من الذهب في أذهان الجمهور حتى عصرنا هذا.





فاشتهر بشرير السينما، وفقًا للأدوار الذي قدمها وأتقن تمثيلها، ولكن مالايعرفه الكثير من الناس أن عادل أدهم كان رجلًا حنونًا ذو قلب طيب ورقيق للغاية ولم يكن شريرا أو قاسيًا بشهادة عدد كبير من أصدقائه في الوسط الفني وأبرزهم النجمة ميرفت أمين.





ومن أكثر العبارات التي اشتهر بها "عايزة تقتليني ياقطة" في فيلم حافية على جسر من دهب مع ميرفت أمين وأصبحت هذه الجملة دارجة وشهيرة بين الجمهور حتى الآن.





4_ عبد الفتاح القصري





يعد الفنان الراحل عبدالفتاح القصري، أحد عمالقة الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، وترك لنا أعمالًا ذهبية مازالت تؤثر فينا بشكل كبير بالرغم من مرور سنوات كثيرة على تقديمها وبالرغم أيضًا من رحيله عنا.





أبدع القصري في تقديم دور المعلم وابن البلد والرجل البسيط الغير متعلم، لدرجة أنه جعل المشاهد يعتقد بأنه أمي لايقرأ ويكتب في الحقيقة.





وتعرض عبدالفتاح لشائعات كثيرة كان أبرزها أنه رجل غير متعلم وجاهل، وذلك بسبب أدواره وتقديمه لهذه الشخصية بإتقان، بعدما اعتمد طريقة كلام بسيطة وملابس شعبية أثناء تجسيد الدور، كما كان لديه حول بسيط في عينيه، جميعها مقومات جعلته أحد عمالقة الكوميديا في السينما.





ولكن عندما نتطلع على حياة عبدالفتاح القصري، نجد أن كونه غير متعلم مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.





حيث ترعرع عبد الفتاح في أسرة ميسورة الحال وكان والده ثريًا يتاجر في الذهب، وتخرج من مدارس الفرير الفرنسية.



