وزير الإسكان يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن الإسكان الاجتماعي



وأشار "الجزار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أنه تم استعراض نماذج الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، وستكون مكتملة المرافق، حيث تم تنفيذ نحو 4700 وحدة إسكان اجتماعي في محافظة أسوان، وجاري تنفيذ نحو 2000 وحدة إسكان، فضلا عن تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي في منطقة هضبة أسيوط.



وأوضح أن الوزاراة طرحت نحو 11 إعلان إسكان اجتماعي تقدم للحجز بهم نحو 719 ألف متقدم، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة المشاركة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يشترط الآن للتقديم على وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي أن لا يزيد الراتب عن 5700 جنيه.



ونوه وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأنهم يعملون على تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من تنفيذ 380 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 360 ألف وحدة.



قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المدن، وخطة تنفيذها وفقا للجدول الزمني، وذلك خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.