أخبار برشلونة: نجم البرسا ينفجر في وجه بارتوميو وإصابة جديدة قبل موقعة إنتر وحلم برشلونة على وشك التحقق

شهد نادي برشلونة اليوم السبت، العديد من الاخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها الفوز الثمين الذي حققه الفريق على حساب خيتافي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدوري الاسباني الليجا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم السبت 28 - 9 - 2019:-





بيكيه يُحذر إدارة برشلونة: لا نريد أن نغضب!





وجه المدافع الاسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة، تحذيرًا شديد اللهجة إلي إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب بارتوميو، عقب فوز الفريق على نظيره خيتافي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز.





وجاء تحذير "بيكيه" الصارم لمجلس إدارة برشلونة: "لا نريد أن نغضب، لا يجب ان نؤذي أنفسنا، يجب أن نكون متحدين".





وأكد صحيفة "ماركا" الاسبانية أن تصريحات "بيكيه" جاءت للرد على ما يتعرض له لاعبو البرسا من إنتقادات عنيفة من جانب الصحف الكتالونية، والتي أكدت أن إدارة برشلونة من وراء حملة الهجوم على اللاعبين من أجل إحراجهم بسبب تراجع نتائج الفريق في الوقت الحالي.





وقال "بيكيه" عقب مباراة خيتافي: " علينا جميعا أن نكون متحدين، اللاعبون والمشجعون والاداريون، نعرف الصحف التي تكتب عن نادينا، وهناك مقالات صحفية نعرف من يكتبها، لا نريد أن نغضب، نريد أن نركز على المباريات، نريد الفوز بالألقاب، نأمل أن لا يحاول أحد أن يتسبب في صراعات غير موجودة".





وأتم تصريحاته: " اتفقنا داخل غرفة الملابس على هداف واحد المنافسة على لقب الدوري الاسباني حتي النهاية".





ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر والذي يلعب حاليًا مع أتليتكو مدريد في لقاء "الديربي".





بيكيه: لا نفكر في "ديربي مدريد".. وسنقاتل على لقب الدوري الاسباني حتي النهاية





اعرب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الاسباني، مؤكدًا أنه لا يفكر في نتيجة لقاء الديربي بين أتليتكو وريال مدريد والمقام حاليًا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".





وقال "بيكيه" عقب مباراة خيتافي: " اليوم لم نلعب بشكل افضل بسبب الظروف الميدانية، درجة حرارة مرتفعة وعشب بطيء، ولكن الفوز في مباراتين متتاليتين يعطينا الكثير من الثقة".





وأضاف: " كان من الصعب اللعب هنا في خيتافي، ارضية ملعب، الشمس، اليوم كان الوضع صعبًا".





وتابع: " الفوز بهذه الطريقة يمنحنا الكثير من الثقة، خاصة وأننا في برشلونة عندما لا نفوز يكون هناك أزمة، بالفعل البداية لم تكن جيدة، لكننا سننافس علي اللقب حتى نهاية الدوري الإسباني".





وأضاف: " الشعور السائد داخل غرفة الملابس هو أننا سنقاتل حتى النهاية في الليجا".





وواصل تصريحاته: " علينا جميعا أن نكون متحدين، اللاعبون والمشجعون والاداريون، نعرف الصحف التي تكتب عن نادينا، وهناك مقالات صحفية نعرف من يكتبها، حتى لو كنت أقصد شخص آخر، لا نريد أن نغضب، نريد أن نركز على المباريات، نريد الفوز بالألقاب، نأمل أن لا يحاول أحد أن يتسبب في صراعات غير موجودة".





وعن ديربي مدريد قال: "لا يهمني ما سيحدث في الديربي بين اتليتيكو وريال مدريد، اذا فزنا بنقاط مباراتنا كاملة، لا يهمني ما سيحدث في مباراة اخرى".





وتطرق للحديث عن اصابة "ديمبلي" قائلًا: " انا واثق من ان ديمبيلي هو اول من لا يرغب في ان يصاب، عليه الان التعافي في اقرب وقت".





هل يضم برشلونة نجم تشيلسي الصيف القادم؟





كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة لم يحسم موقفه بشأن التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية حتي الآن، رغم إهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد مع اللاعب الموهوب منذ سنوات ماضية.





ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة لم يحسم قراره النهائي بشأن التعاقد مع البرازيلي ويليان جناح تشيلسي الإنجليزي الصيف المقبل من عدمه، وأن النادي الكتالوني لا يزال مترددًا بخصوص ضم اللاعب في الميركاتو المقبل، وذلك رغم أن "ويليان" كان علي رادار النادي خلال الفترة الماضية.





وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة كان مهتمًا بالتعاقد مع "ويليان" عندما كان لاعبًا ضمن صفوف فريق شاختار دونيتسك الأوكراني قبل 10 سنوات، بعدما اثار اللاعب اعجاب مدرب البرسا وقتها، بيب جوارديولا، وحاولت إدارة النادي التعاقد معه لكن النادي الأوكراني طلب 25 مليون يورو لتتوقف الصفقة.





جدد نادي برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع "ويليان" بعد تألقه مع تشيلسي الموسم الماضي، وعرض 60 مليون يورو لضمه لكن إدارة تشيلسي رفضت وتمسكت باستمرار اللاعب.





وأكدت الصحيفة أنه على الرغم أن عقد ويليان ينتهي في الموسم الحالي ويحق له الرحيل لأي نادي جديد، لكن يبقي برشلونة مترددًا في حسم صفقة اللاعب البرازيلي بسبب تقدم سنه حيث يبلغ عمره 31 عامًا، ويرغب النادي الكتالوني في تدعيم صفوفه بلاعبين شباب.





ومن المنتظر أن يتضح موقف نادي برشلونة من التعاقد مع ويليان خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب سيكون محل اهتمام عدد من الأندية التي سوف تسعي للتعاقد معه، إذا لم يفعل برشلونة ذلك.





فالفيردي يوضح تفاصيل إصابة "ديمبلي" وموقفه من المشاركة أمام إنتر ميلان





تحدث ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن اصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، والتي أبعدته عن مباراة فريقه ضد خيتافي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني الليجا.





وقال "فالفيردي" بعد مباراة خيتافي اليوم تعليقًا علي إصابة "ديمبلي": " سننتظر ونرى، في النهاية لقد قررت عدم مشاركته في مباراة خيتافي اليوم كإجراء احترازي خوفا من تفاقم اصابته".





وتابع: "لقد تحدثت مع ديمبلي، بعد أن أخبرني انه بعد مباراة فياريال أنه شعر ببعض الآلام العضلية، سنرى غدا، لا اعرف ما اذا كان سيلعب ضد إنتر ميلان، سنرى غدا الفحوصات".





وواصل تصريحاته قائلًا: "لا يمكن أن أوكد ما اذا كان ديمبيلي سيكون لائقا للعب ضد إنتر أم لا، على الرغم من أنه يعاني من ألم عضلي بسيط".





وكان المدرب "فالفيردي" قد اختار عثمان ديمبلي ضمن قائمة برشلونة لمباراة خيتافي اليوم، ولكن تم استبعاده قبل ساعات من انطلاق المباراة بسبب الإصابة.





وأوضح نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي أن عثمان ديمبلي يعاني من آلام في الفخذ الأيسر وأنه سيخضع لفحوصات طبية عقب عودته لبرشلونة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.





وتغلب فريق برشلونة على حساب فريق خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني





نجح الفريق الكتالوني في انهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل سجله اللاعب لويس سواريز بالدقيقة 41 من زمن اللقاء.





وفي الشوط الثاني استطاع البرسا تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب جونيور فيربو.





بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلي 13 نقطة في المركز الثاني خلف فريق ريال مدريد المتصدر بـ 14 نقطة والذي يخوض مواجهة صعبة مساء اليوم ضد فريق أتليتكو مدريد، بينما توقف رصيد خيتافي عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.





برشلونة يقتنص فوزًا ثمينًا من خيتافي بالدوري الاسباني





حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب فريق خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019 - 2020.





خاض فريق برشلونة مباراة اليوم ضد خيتافي وسط غيابات عديدة ضمن صفوفه، أبرزها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الصاعد انسو فاتي، وصامويل أومتيتي، بالإضافة للاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي تم استبعاده من قائمة المباراة قبل ساعات قليلة من إنطلاق المباراة بسبب الإصابة ايضًا.





شهدت المباراة سيطرة هجومية واضحة من لاعبي برشلونة علي مجريات اللقاء منذ البداية، وكان الطرف الأفضل خلال اللقاء رغم أن المباراة مقامة خارج ملعبه، ونجح الفريق الكتالوني في انهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل سجله اللاعب لويس سواريز بالدقيقة 41 من زمن اللقاء.





وفي الشوط الثاني استمر الضغط الهجومي المكثف من لاعبي برشلونة، ونجح الفريق الكتالوني في تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب جونيور فيربو.





وشهدت المباراة طرد اللاعب كليمو لينجليت لاعب برشلونة في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.





بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلي 13 نقطة في المركز الثاني خلف فريق ريال مدريد المتصدر بـ 14 نقطة والذي يخوض مواجهة صعبة مساء اليوم ضد فريق أتليتكو مدريد، بينما توقف رصيد خيتافي عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.





برشلونة على أعتاب خسارة صفقة سوبر لصالح ريال مدريد





أصبح نادي برشلونة على أعتاب خسارة صفقة من العيار الثقيل، لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة 2020.





وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة في طريقه لخسارة صفقة فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي، والذي يستهدف التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، حيث ابتعد اللاعب عن النادي الكتالوني ووجه بوصلته نحو الانتقال لنادي ريال مدريد.





وأكد موقع "الدون بالون" الاسباني أن فابيان رويز لاعب وسط نابولي، يفكر في رفض عرض نادي برشلونة وعدم الإنتقال لصفوف النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليصبح هدفًا سهلًا لنادي ريال مدريد للتعاقد معه، خاصة وأن النادي الملكي يهتم بالتعاقد مع اللاعب أيضًا.





ويأتي تغيير "فابيان رويز" رأيه واتجاهه لرفض عرض برشلونة بسبب وجود أكثر من بديل مميز في مركزه داخل النادي الكتالوني مما يجعل فرصة مشاركته بشكل أساسي مع البرسا صعبة للغاية، بعكس ريال مدريد حيث سيكون هناك فرصة لمشاركته بانتظام خاصة وأن بديله سيكون الكرواتي لوكا مودريتش والذي تقدم في السن.





خسارة برشلونة صفقة "فابيان رويز" سيكون بمثابة صدمة قوية للأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي طلب من إدارة النادي الكتالوني التعاقد معه في وقت سابق.





بسبب نيمار.. نجم برشلونة يثير غضب الإدارة.. وعقوبات صارمة في الإنتظار





أشارت تقارير صحفية إلى أنه على الرغم من فشل نادي برشلونة الإسباني، في استعادة النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فإنه تبقى بعض الأمور المرتبطة بلاعب نادي العاصمة الفرنسية حساسة بالنسبة للنادي الإسباني ولاعبيه وجماهيره.





وفي هذا السياق، أثار نجم وسط الفريق الكتالوني، الدولي البرازيلي آرثر ميلو غضب مسؤولي البلاوجرانا، بسبب التقاطه صورة مع مواطنه ولاعب البارسا السابق، نيمار دا سيلفا، الذي أصبحت علاقته متوترة مع برشلونة.





ومن الجدير بالذكر انه قد نشر نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، مساء أول أمس الخميس، صورة على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام" مع كلا من: آرثر ميلو ومهاجم فريق إسبانيول السابق ليو بابتيستاو، الذي يلعب حاليا في الدوري الصين، وشخصين آخرين.





وانتقد متابعون تواجد آرثر مع نيمار تحديدا في هذا التوقيت، كما عابوا على اللاعب سهره لوقت متأخر قبل يومين من مباراة برشلونة المهمة أمام خيتافي، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.





ومن أجل ذلك، فقد حاول المدير الفني الإسباني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، التقليل من أهمية الأمر، خلال مؤتمره الصحفي قبل مباراة اليوم، السبت، ضد خيتافي بالجولة السادسة من بطولة الليجا الإسبانية.





ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، قد قالت بأن غضب مسؤولي النادي الكتالوني واضح للغاية، سواء بسبب قرار خروج اللاعب البرازيلي في وقت متأخر أو بسبب صورته مع نيمار.





مع انتهاء عقد نجم تشيلسي في صيف 2020.. حلم برشلونة على وشك التحقق





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن يقترب مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، من تحقيق الحلم، وإتمام التعاقد مع النجم الدولي البرازيلي ويليان بورجوس، من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.





ومن الجدير بالذكر ان تعاقد برشلونة مع جناح الفريق اللندني، خلال الميركاتو الصيفي القادم، سيكون بالمجان بعد انتهاء عقده في يونيو 2020 عقب محاولات دامت نحو 10 سنوات.





وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت، فإن نادي برشلونة يحلم بالتعاقد مع ويليان منذ أن كان لاعبًا في صفوف شاختار دونستك الأوكراني، ومن ثم فقد قدّم له عرضًا وقتها بلغت قيمته المالية حوالي 25 مليون يورو.





وبكن النادي الكتالوني، لم يتمكن من التعاقد مع اللاعب البرازيلي الذي فضّل بعدها الانضمام إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادي توتنهام هوتسبير.





ولكن الملفت للإنتباه، أنه أثناء توقيع ويليان للكشف الطبي مع توتنهام، فقد تلقى اللاعب عرضًا أفضل وراتبًا أعلى من الجار تشيلسي، ولذلك قرر ويليان أن يرفض الانتقال للسبيرز، وفضل الانضمام إلى جاره اللندني، تشيلسي.





وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتوقف النادي الكتالوني عن رغبته ومحاولاته لأجل التعاقد مع ويليان، وجلبه إلى ملعب "كامب نو" ومن ثم قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة بنهاية الموسم الجاري.





صدمة جديدة.. إصابة نجم برشلونة واستبعاده من مباراة خيتافي





تلقي الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي ضربة موجعة قبل مواجهة فريق خيتافي التي تنطلق في تمام الرابعة عصرًا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني لموسم 2019 - 2020.





وتعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الكتالوني للإصابة خلال الساعات الماضية، مما دفع فالفيردي لاستبعاده من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق خيتافي التي تنطلق بعد قليل.





وكان المدرب الاسباني قد اختار "ديمبلي" ضمن قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي قبل أن يتم استبعاده بعد إصابته خلال الساعات الماضية، لينضم لقائمة الغائبين عن المباراة، وأبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأنسو فاتي وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا.





وكشف نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي أن عثمان ديمبيلي يعاني من آلام في الفخذ الأيسر، وسوف يخضع لفحوصات طبية عند العودة إلى برشلونة عقب مباراة خيتافي، لمعرفة التشخيص الدقيق لإصابته ومدة غيابه عن الملاعب.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن عثمان ديمبلي كان يعاني من الإصابة خلال مشاركته أمام فياريال بالمباراة الماضية لكنه تحامل علي نفسه خلال اللقاء، حيث طلب من تير شتيجن في لعبة هجومية أن لا يرمي الكرة طويلا، لأنه لم يكن قادرا على الركض أكثر.





نيمار يساوم برشلونة





وضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان شرطًا للتخلي عن حقوقه المتعلقة بالحصول على مكافأة تجديد العقد مع برشلونة الإسباني.





وأبدى نيمار استعدادته لترك الـ 43 مليون يورو التي طلبها من برشلونة في المحكمة بشرط واحد، وهو كتابة التزام بتعهد به النادي بالتوقيع معه حتى يرحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.





ومن المفترض حسب تقارير إسبانية أن نيمار يحصل على 26 مليون يورو فقط، لكن اللاعب البرازيلي طالب بفائدة مالية على هذا المبلغ، بينما يدعي برشلونة أن تجاهل حقوقه يعود لانتقاله إلى باريس سان جيرمان وخرق العقد من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي.





وقرر نيمار اللجوء إلى القضاء الإسباني عقب الفشل بالوصول إلى اتفاق يتضمن حصوله على مبلغ يصل إلى 43 مليون يورو بعد أن رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالشرط الجزائي 222 مليون يورو.