إبراهيم الشواربي: تظاهرات الشعب في حب السيسي "عبور جديد" يشهد له التاريخ

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قال الإعلامي إبراهيم الشواربي، إن خروج الشعب المصري وإعلانه تأييده للدولة المصرية ومؤسساتها والرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد عبور جديد وكبير يشهد له التاريخ، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى نصف زعماء الكرة الأرضية أو أكثر على هامش مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج " حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، أن أصدق شيء هو سؤال الشارع المصري ومعرفة وجهة نظره وليس السويشيال ميديا سواء فيس بوك أو تويتر.



وتابع: "مصر بخير وتسير على الطريق السليم القويم بأعين داخلية وخارجية الإخوان متخيلة أن وجود الرئيس السيسي، في نيويورك فرصة للمحاولة بإسقاط الدولة، ولتوصيل رسالة أن الشباب المصريين يتظاهرون ضد الدولة المصرية، ولكن سقط إسلامهم ورايتهم منذ زمن".

