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طلب هام من أحمد موسى إلى وزيرة الصحة بشأن أهالي الصعيد

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:22 ص
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طلب هام من أحمد موسى إلى وزيرة الصحة بشأن أهالي الصعيد
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، النظر لمستشفيات الصعيد، موجها حديثه لها قائلًا: "أوضاع مستشفيات الصعيد غير إنسانية وأدعوك لزيارتها".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء السبت إن المستشفيات لا يوجد بها ما يليق بالإنسان، مشيًرا إلى أن المشكلات التي تواجهها الدولة منذ سنوات طويلة مضت.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود حملة إنقاذ وبناء مصر الحديثة ويسعى للإصلاح والتنمية، مؤكدا أن مساعدة أو دعم من يسعى لهدم الدولة غير مقبول.

وتابع: "أصعب القرارات لدى المسئول القريبة من المواطنين، وبعض المسئولين يبتعدون عنها"، موضحًا: "المسئول بيقول ما تمشي ولا وجع دماغ بس بتوصل إلى مرحلة مش هتمشي البلد".

واستطرد الإعلامي قائلًا: "بعض الدول أفلست نتيجة عدم اتخاذها قرارات الإصلاح الاقتصادي، وبعض الدول منعت سحب ادخارات المواطنين من بنوكها أو شراء أشياء معينة فضلًا عن تحديد لمواطنيها مبالغ السفر"، معلقًا: "إحنا في 2011 وصلنا لكده".

وأكمل: "الدولة كانت لا بد من اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي منذ عام 1977، ورغم ذلك لم يتطرق لها أحد"، لافتا إلى أن التنمية التي تحدث في الدولة ستستفيد منها الدولة على مدار 30 عاما مقبلين.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تشهد تنمية حقيقة في كافة قطاعات الدولة سواء زراعة أو صناعة أو بناء مدن جديدة فضلًا عن الاهتمام بالشباب من خلال توفير فرص عمل وتقديم قروض لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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المزيد عن: وزيرة الصحة السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي أحمد موسى
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