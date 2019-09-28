"الخارجية": نهر النيل مسألة حياة ووجود لمصر

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قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مناقشات وزير الخارجية السفير سامح شكري مع نظيره الروسي، تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة، والعمل على تطويرها بشكل أكبر المرحلة المقبلة، لافتَا إلى أن "شكري" قام باطلاع نظيره الروسي على آخر التطورات في ملف النهضة، وعدم ارتياح مصر للمفاوضات مع الجانب الاثيوبية بسبب طولها، وعدم وصولها لشيء حول مل وتشغل السد.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، أن وزير الخارجية سامح شكري شدد على أن نهر النيل مسألة حياة ووجود لمصر، لافتَا إلى أن مصر تهدف لسير المفاوضات مع الجانب الأثيوبي بحسن نية، بما يخدم مصالح كافة الأطراف، سوءا السودان أو مصر أو إثيوبيا.



وأشار إلى أن ملف مكافحة الإرهاب والتوعية بمخاطرة أمر موجود في كافة لقاءات مصر مع كافة الأطراف الدولية، لافتَا إلى أن القاهرة تشدد دائمًا على ضرورة التصدي ومحاسبة أي دولة داعمة للجماعة الإرهابية.



هذا وقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على حق أثيوبيا في التنمية وفي نفس الوقت على حق مصر في الحياة، لافتَا إلى أن مشكلة سد النهضة مشكلة إدارة للموارد المائية، وليس شح الموارد المائية.



وأضاف "حجازي" أن الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأثيوبيا هي رسالة تنبيهية، وهي أن الحوار الثنائي والثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا، لنا الحق في رفعه لمستوى أكبر بعد أربعة سنوات من المفاوضات.

