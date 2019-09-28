بعد 4 إنتصارات متتالية.. رينيه فايلر يُكرر إنجاز مانويل جوزيه ويدخل تاريخ الأهلي

انتزع الفريق الأول بالنادي الأهلي بطاقة التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 4-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في غينيا الاستوائية انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل، ليتأهل الفريق الأهلاوي إلي دور المجموعات الإفريقي بعدما تفوق على بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 6 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونجح الأهلي في التأهل لدور المجموعات الإفريقي للمرة السابعة عشر في تاريخ مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، منذ قيام الاتحاد الإفريقي "كاف" بتعديل لوائح البطولة عام 1997 والعمل بنظام دوري المجموعات في البطولة الأعرق في القارة السمراء.





فايلر يُكرر إنجاز "جوزيه" ويدخل تاريخ الأهلي





استطاع السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلي تحقيق 4 انتصارات متتالية في 4 مباريات خاضها مع الفريق الأحمر منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي والذي تمت إقالته مؤخرًا.





افتتح "فايلر" مشواره مع النادي الأهلي بالفوز علي فريق كانو سبورت بهدفين دون مقابل في لقاء ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ثم تغلب على الزمالك 3 – 2 في لقاء كأس السوبر المصري، قبل أن يفوز على سموحة بهدف نظيف بالدوري الممتاز، وأخيرًا تغلب اليوم على بطل غينيا برباعية نظيفة ليتأهل الفريق لدور المجموعات الإفريقي.

ونجح "فايلر" في معادلة إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، والذي استطاع تحقيق 4 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الأهلي، وذلك خلال ولايته التدريبية الثانية مع الفريق الأحمر، حيث تغلب على أندية، غزل المحلة 4 – 1، والترسانة 2-0، والكروم 2-0، وأسوان 3-0، وأكمل سلسلة انتصاراته بالفوز علي الاسماعيلي وبلدية المحلة والقناة وإنبي.

ولم يستطيع أي مدرب أجنبي تحقيق 4 انتصارات في أول 4 مباريات مع الأهلي منذ "جوزيه" في ولايته الثانية موسم 2003 / 2004، حيث فشل عدد من المدربين الأجانب في تحقيق هذا الإنجاز هم، الهولندي مارتن يول، والبرتغالي بيسيرو، والاسباني خوان كارلوس جاريدو، والأورواجوياني مارتن لاسارتي، قبل أن يكرر "فايلر" انجاز الاسطورة البرتغالي بعد قيادة الأهلي للفوز علي كانو سبورت اليوم.



