عاطف عثمان "تخفيض أسعار الفائدة له العديد من الايجابيات على القطاع الصناعي
أكد المهندس عاطف عثمان عضو جميعة رجال الاعمال وعضو غرفه الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات"، على أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة يظهر التزامة بسياسية تيسير أسعار الفائدة، وهو ما يشجع على توسيع الشركات حجم أعمالهم في مصر وضخ استثمارات جديدة في مختلف الأعمال، والنهوض بالقطاع الصناعي.
وأوضح"عثمان"، أن البنك المركزي يسير بسياسية نقدية صحيحة وهي ماجعلتة يسيطرعلى معدلات التضخم المرتفعة والهبوط بها إلى أدنى مستويتها في خمس سنوات، مشيرًا إلى أن أرتفاع معدلات التضخم يؤثر سلبي على الصناعة والموطنين.
وأوضح عضو جميعة رجال الاعمال"، أن أستمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة له العديد من الايجابيات على القطاع الصناعي والاقتصاد ككل، فبالنسبة للقطاع الصناعي يساهم بكشل مباشر فى تحسن تمويل توسعات المشاريع الصناعية القائمة وهو ما ينتج عنه توافر فرص عمل للشباب، و تطوير منتاجت تلك المصانع بشراء أحدث معدات والالات الأنتاج التى ترفع من تنافسيتها أمام المنتاجات العالمية، وله دور كبير في التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ترفع من قيمة المنتج المحلى.
وأضاف ، أن اثارة على الاقتصاد ككل بأنه سيقلل من مصروفات خدمة الديون التى تدفعها الدولة، لتقوم بأنفاق تلك الأموال على قطاعات آخرى في الدولة مثل الصحة والتعليم.
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