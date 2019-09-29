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عاجل .. مصرع عشريني على طريق "الرطمة" بدمياط

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:14 ص
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عاجل .. مصرع عشريني على طريق الرطمة بدمياط
جثة
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هند الشيال
 
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لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، مساء اليوم السبت، عقب تعرضه لحادث سير مروع إثر اصطدامه بدارجة نارية على طريق الرطمة بمحافظة دمياط، متأثرا بجراحه.

وتلقى اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، إخطارًا يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر، يدعى حسن البدراوي جراء إصابته بإصابات خطيرة في حادث دراجة نارية مروع بطريق الرطمة بقرية الشيخ درغام التابعة إلى مدينة عزبة البرج مركز دمياط.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى عزبة البرج المركزي وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في تلك الواقعة.
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