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إطلاق أول قاعدة بيانات للتشريعات البحرية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:28 م
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إطلاق أول قاعدة بيانات للتشريعات البحرية
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كرستينا عياد
 
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أعلن اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، إطلاق أول قاعدة بيانات للتشريعات البحرية المصرية والاتفاقيات الدولية المرتبطة بها وإتاحتها مجانا على الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للقطاع.

وأضاف صالح، في تصريحات صحفية، أنه سيتم بث هذه القاعدة اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم البحري العالمي، والذي اقيم في قلعة قايتباي بالإسكندرية لاول مرة.

موضحًا أنها تضم حزمة التشريعات البحرية الحاكمة التي تقوم بتنظيم أعمال النقل البحري المصري، وذلك بهدف تيسير الرجوع اليها وإتاحتها، ولتقديم معاونة ممتازة للمهتمين بقطاع النقل البحري في مصر.

وأعلن أنه تم منح حزمة من الحوافز والتسهيلات والتخفيضات لتنشيط حركة النقل البحري بالموانئ المصرية، رغبة من الدولة في جذب مزيد من الخطوط الملاحية للموانئ، وتحقيق حالة من الاستقرار الملاحي.

موضحا انه تم اصدار قرارين وزاريين 416 و417 لعام 2019 المعدلين للقرارين الوزاريين 488 لعام 2015، و800 لعام 2016، ما ادى لزيادة قدرها 5% في اصدار تراخيص الوكالات الملاحية عن العام السابق.

جدير بالذكر ان اليوم يعد الاحتفال باليوم العالمي البحري بالتزامن مع الاحتفال به في المنظمة الدولية البحرية، والذي اقيم في قلعة قايتباي لاول مرة.
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