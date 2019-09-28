انتشال جثة مزارع سقط في بئر مياه بقنا

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انتشل أهالي نجع الفنبرة بقرية أبومناع قبلي، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، مساء اليوم السبت، جثة مزارعمن بئر مياه، بعد أن خرج بالأمس لري أرضه وسقط في البئر الذي يروي منه.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد انتشال أحمد هنداوي محمد، 40 عامًا، جثة هامدة من بئر مياه جوفية، حيث تغيب منذ أمس حين خرج لري أرضه ولم يعود ثانية إلى مسكنه، وأثناء بحث عائلته عنه تم العثور عليه غريق داخل البئر، بنجع القنبرة، أبومناع قبلي، في دشنا.



تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاو، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق متصل عثر اهالي مركز دشنا منذ قليل، شمال محافظة قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على جثة شاب مجهولة الهوية، ملقاة في الشارع بالجزيرة، دون أي اصابات سطحية أو ظاهرية.



ولقد تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، في الثلاثينات، بدون أي إصابات ظاهرية، ملقاة في الشارع بالجزيرة، بدشنا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو، لحين عرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



في سياق آخر لقى 3 أشخاص مصرعهم، أمس الجمعة، في حادث مروع إثر انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي في عزبة البوصة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد مصرع أحمد عبدالموجود امبابي، ٣٩عامًا، ومحمد سالم سليم، 44 عامًا، وعماد عبدالصبور محمد، 40 عامًا، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي مركز أبوتشت بقنا.



تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق آخر لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الخميس، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس في قنا، بسبب خلافات مع طفل آخر.



تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع محمود عبيد عبود، 12 عاما،،إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، بجوار مزلقان السواحلية بقرية أبنود بقنا.



