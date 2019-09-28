ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل اجتماع السيسي مع وزيري الإسكان وقطاع الأعمال (فيديو)

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:30 م
Advertisements
تفاصيل اجتماع السيسي مع وزيري الإسكان وقطاع الأعمال (فيديو)
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير الإسكان.

وأوضع الفيديو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح أن الاجتماع تناول آخر مستجدات خطة إصلاحاا وتطوير شركات قطاع الأااعمال العام، لاسيما في قطاعات الصناعة كالغزل والنسيج فضلا عن جهود استغلال الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ الاصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد المصري، وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التي تمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها.

كما تطرق الاجتماع إلى مبادرة جسور والتي سيتم اطلاق مرحلتها الأولى قريبا وتهدف إلى تنشيط التجارة الخارجية لمصر، واطلااق سلسلة من خدمات المصدرين والمستوردين، ووصول عدد من المنتجات المصرية إلى الدول الأفريقية، وذلك من خلال الربط الملاحي بين مينائي العين السخنة ومومباسا بكينيا.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان الدكتور عاصماا الجزار، وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإسكان واالمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها االمدن الجديدة بصعيد مصر.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزير الإسكان توك شو الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
1
فالنسيا
خيتافي
0
x
16:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
1
x
16:00
0
بيرنلي
تشيلسي
0
x
16:00
0
برايتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
0
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
0
x
15:30
1
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status