شووت liga: مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر yalla shoot اونلاين NOW بدون تقطيع ماتش ريال مدريد Real GOAL

يستضيف فريق اتليتكو مدريد اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر لعام 2019 جاره اللدود فريق ريال مدريد في قمة مثيرة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطوله الدوري الاسباني الممتاز الليغا، شاهد بث مباشر لمباراة "ديربي مدريد" على KORA ONLINE بدون تقطيع.





وتنطلق المواجهة المثيرة بين فريق ريال مدريد واتلتيكو مدريد في لقاء الديربي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينه القاهرة و العاشرة مساء بتوقيت مدينه مكه المكرمه والحادية عشر مساء بتوقيت مدينه ابوظبي، وتقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي اتلتيكو ويتطلع كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاث من اجل مواصلات الزحف نحو المنافسة على لقب الليغا هذا الموسم.





تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – لودي

الوسط: كوكي – ساؤول نيجيز – توماس بارتي – فيتولو

الهجوم: دييجو كوستا – جواو فيليكس





تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – إيدن هازارد





يمكنكم متابعه البث المباشر KORA LIVE لمباراة "الديربي" بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد بدون تقطيع علي KORAHA7SRY، من خلال روابط البث المباشر على موقعنا الفجر الرياضي كما يمكنكم مشاهده البث التلفزيوني للمباراة من خلال قنوات بي إن سبورت القطريه بتعليق عربي مميز بجوده فائقة تناسب، تابع لايف مباراة الريال وأتليتكو علي KORA2DAY.