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شيرين رضا تطالب بالإعدام لخال وجدة الطفلة جنة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:27 م
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شيرين رضا تطالب بالإعدام لخال وجدة الطفلة جنة
الطفلة جنة
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الفجر الفني
 
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عبرت الفنانة شيرين رضا، عن غضبها بسبب الطفلة جنة، التي وافتها المنية صباح اليوم في غرفة الرعايو المركزة، بعد أن اتهمت جدتها لوالدتها كانت تقوم بتعزيبها.

وكتبت شيرين، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "جنة ماتت بعد ما إتعذبت علي أيد اقرب الناس ليها، بس يا تري في كام جنة غيرها منعرفش عنهم اَي حاجة؟؟ لو شكيت ولو للحظة ان في حد بيعذب طفل، بلغ عنه فورا. #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه".


كانت التحريات قد كشفت أن الطفلة جنة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين، وانفصلا منذ 4 سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة للأم بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.

تبين من الكشف الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى، أنها تعاني من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم إثر كسر في الساق، وبقائها لمدة طويلة دون علاج، مما أدى إلى ضرورة بتر الساق اليسرى، وظلت في العناية المركزة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فجر اليوم.

جري ضبط جدة الطفلة، وحرر محضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح شربين بالواقعة، وبالعرض على النيابة، أنكرت الجدة الاتهام الموجه لها بتعذيب الطفلة، وقررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وأسبابها، وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل الجدة لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي، إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار، وقبلت المحكمة الاستئناف، وقررت تجديد حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

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