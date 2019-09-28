بنزرت : حجز 6 أطنان من البطاطا و 1754علبة سجائر

أفضت الحملة الاقليمية للمراقبة الاقتصادية التي نظمتها اليوم الادارة الجهوية للتجارة ببنزرت الى حجز 6 أطنان من البطاطا ورفع 88 مخالفة إقتصادية، تعلّقت بالترفيع في الأسعار وعدم إشهارها وإخفاء مادة البطاطا والتحريض على الترفيع في أسعارها، وفق ما أكّده المدير الجهوي للتجارة ببنزرت محمد جابر حريز لمراسل وات بالجهة.

وأوضح حريز ان الحملة الاقليمية تمت بمشاركة الإدارات الجهوية للتجارة بباجة وجندوبة والكاف وسليانة ،بدعم ومساندة إقليمي الأمن والحرس الوطنيين ببنزرت، وركّزت بالخصوص على مواصلة تأمين انتظامية التزويد والتحكم في أسعار مادة البطاطا والتصدي لمختلف التجاوزات التي برزت بمسالك التوزيع، مضيفا أن الحملة تمّ فيها تسخير 14 فريقا رقابيا لتغطية مختلف معتمديات الولاية بما مكّن من تامين 380 عملية رقابية، أفضت ايضا إلى حجز 1754 علبة تبغ بسبب الترفيع في أسعارها.