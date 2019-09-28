ماذا قال حسن حسني عن علاء ولى الدين في ذكرى ميلاده؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان علاء ولي الدين، الذي كلما مرت السنوات على وفاته زاد هذا الحب وتضاعف الوفاء له فى قلوب زملائه وجمهوره، على الرغم من أن الكثيرين غيره من أهل الفن الذين رحلوا ربما طالهم النسيان وخفت تعلق الجمهور بهم بعد وفاتهم، بل ونسيهم زملاؤهم فى الوسط الفني، لكن شيئا من هذا لم يحدث مع ناظر مدرسة الضحك طيب القلب والأثر علاء ولى الدين الذى رسم البسمة على وجوه الملايين، وحظى بمكانة لم ينلها غيره فى قلوب زملائه الذين لا يزالون يتذكرونه بكل خير ويتألمون لفراقه.





وكان الفنان الكبير حسن حسني، من أكثر المقربين للراحل علاء ولى الدين، ولعدد كبير من النجوم الشباب الذين وقف إلى جوارهم فى بداية مشوارهم الفنى وساندهم فى أعمالهم وأخذ بيدهم إلى طريق النجومية، فهو بمثابة الأب الروحى لهذا الجيل وشاركهم العديد من الأعمال ومنهم محمد هنيدى وأحمد حلمى ومحمد سعد وهانى رمزى ورامز جلال والراحل علاء ولى الدين، الذى شاركه عدد من الأعمال ومنها عبود على الحدود، والناظر صلاح الدين، فضلا عن عدد من المسرحيات الكوميدية.





سألنا الفنان الكبير حسن حسني، عن علاقته بالراحل علاء ولي الدين، فقال: "عدد كبير من نجوم هذا الجيل حبايبى وكلهم بيعتبرونى والدهم، لكن كان المرحوم علاء ولى الدين أقربهم لقلبى، كان بيعشقنى وبعشقه، وباحس إنه ابنى الطيب النقى، مكانش فى حد فى طيبته واشتغلنا مع بعض كتير من بداياته، كانت صدمة كبيرة لما مات ودفنته، وأصبت بحالة اكتئاب شديدة، وقررت أعتزل الفن، قلت ابنى مات مش هامثل تانى".





وأكمل قائلا: "سافرت خارج القاهرة لمدة 3 شهور علشان أبعد، لكن زمايل وأبناء كتير ألحوا عليا وأقنعونى بالعودة للعمل وقالوا لى ده حق الجمهور عليك".



