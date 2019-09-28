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موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:23 م
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موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع
الزمالك
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غريمه جينيراسيون فوت بطل السنغال، غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي
ستُقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، غدًا الأحد 29/9/2019، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساءًا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي
وستُذاع مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي على قناة أون سبورت الفضائية.

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز بهذه المباراة لتعويض خسارة مباراة الذهاب، والتي أقيمت في السنغال وسقط فيها الزمالك 1-2، أملًا في التأهل لدور المجموعات، ومن ثم الذهاب بعد ذلك في البطولة بعيدًا.

ومن جهة أخرى، يدخل جينيراسيون فوت السنغالي اللقاء طمعًا في تذكرة التأهل لدور المجموعات لأول مرة في تاريخه، وساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة مثلما فعل في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره، أملًا في العودة للديار بمفاجأة كبيرة بإقصاء الفارس الأبيض من البطولة.

وطالب الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو)، المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبيه بالفوز على ضيفه جينيراسيون فوت بطل السنغال وعدم الاستهطار بالخصم، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم والتأهل لدور المجموعات.

وحرص ميتشو على توجيه رسائل قوية إلى لاعبيه خلال التدريب الأخير، أمس الجمعة، وذلك وفقًا لما قاله موقع "الزمالك" الرسمي.

وأضاف موقع "الزمالك" الرسمي: "ميتشو طالب اللاعبين بمواصلة الأداء بقوة وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وبلوغ دور المجموعات".

وسيعود محمود عبد الرازق (شيكابالا)، والمغربي أشرف بن شرقي، إلى هجوم الزمالك بعد حصولهما على راحة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم الإثنين الماضي، والذي انتهى بنتيجة 0/1 للفارس الأبيض.

النشكيل المتوقع للزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي مستمرة
تمسكت بعثة جينيراسيون فوت بطل السنغال منذ وصولها مصر، بإقامة المباراة اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وليس غدًا الأحد على ملعب برج العرب.

الموعد الأول الذي حدده الزمالك كان 28 سبتمبر 2019 في القاهرة، قبل أن يعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن تأجيل المباراة لمدة يوم ونقلها إلى برج العرب بالإسكندرية.

نشر الزمالك أيضًا خطابًا بموافقة الاتحاد الإفريقي "كاف" على الإجراء، وتمسك بلعب المباراة مساء الأحد.

وأصروا بعثة جينيراسيون فوت موفقهم الرافض، التي حاولت التدرب على ملعب بتروسبورت، أمس الجمعة، دون نجاحها في ذلك، كما توجهت إلى نفس الملعب اليوم السبت للعب المباراة، وهو الأمر الذي لم يتم.

ومن جهة أخرى، أكد مرتضى منصور أن فريقه ليس طرفًا في هذه الأزمة، وإنه تلقى خطابًا من كاف بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب، فالتزم بقرار الكاف وتوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادا لخوض المباراة غدًا.
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