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"الخارجية" عن بيان مفوضية حقوق الإنسان: "غير مفهوم واستند لبيانات غير صحيحة"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:28 م
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الخارجية عن بيان مفوضية حقوق الإنسان: غير مفهوم واستند لبيانات غير صحيحة
الخارجية
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كساب أحمد
 
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قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة قامت برفض ما تم التطرق له في بيان مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حول وضع حقوق الإنسان في مصر، معقبًا: "من غير المقبول صدور هذه البيان من كيان أممي عليه أن يتحرى من كافة المعلومات، هذا البيان قد يكون هدفه الترويح لمعلومات منافية للواقع".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن بيان المفوضية استند على بيانات غير صحيحة، وبالتالي توصل إلى نتائج خاطئة، والتسرع في اصدار أحكام تعكس عدم المهنية.

ولفت إلى أن بيان مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة حول حقوق الانسان في مصر، غير مفهوم بالنسبة لوزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن اتخاذ أي اجراء قانوني ضد أي شخص في مصر يكون وفقًا للقانون، ولا يتم القبض على أي شخص في الدولة المصرية لممارسته أي نشاط مشروع.

وأضاف أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بالقانون ولكن له إجراءات قانونية وهذا الأمر موجود في كافة دول العالم، حتى لا يتم انتهاك حرية الآخرين أو غير من الأمور الغير مسموحة، مشيرًا إلى أن الخارجية ستستمر في الرد كلما وردت بيانات من أي طرف مهما كان، طالمًا كانت بيانات غير مهنية وغير مسؤولة.
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