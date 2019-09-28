تنفيذ 29 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي ببني سويف

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن تنفيذ إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة 21 ندوة تثقيفي، بهدف التوعية والتثقيف الصحي والسكاني، تناولت موضوعات "النزلات المعوية، سوء التغذية، الأنيميا، السعال الديكي، سرطان الثدي، إلتهاب اللوزتين، التغذية السليمة، الإسهال الصيفي، السعال الديكي، الديدان المعوية،النظافة الشخصية"، فيما تم تنفيذ 8 ندوة إعلامية عن موضوعات "الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، سرطان الثدي".



واستعرض المحافظ التقرير نصف الشهري الذي عرضه وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، بشأن مجهودات قطاع الصحة، خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة، وتنفيذ جهود نوعية لتطوير مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وكذا جهود مديرية الصحة في مجال الرقابة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة المواطنين.



وشّدد المحافظ، على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا على أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.



وأكد المحافظ على أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات والخطوات الهامة، بالإضافة إلى بعض المشروعات الجاري تنفيذها حالياُ، لتحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.



وأشار البيان، إلى أن قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، قام بالمرورعلى 157 منشأة متنوعة، وتم سحب 359 عينة، وإعدام 355 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية،وتحرير 169 محضرا، فيما تم استخراج 486 شهادة صحية، والتوصية بإغلاق 4 من المنشآت الطبية.



وفي مجال التمريض العلاج، تم المرور الصباحي والمسائي على عدد من المستشفيات المركزية والنوعية "الواسطى، ببا، ناصر، الحميات، الرمد" وتم عقد اجتماع مع مشرفات قسم الأطفال ومناقشة الملاحظات والاحتياجات المطلوبة لتحسين مستوى الأداء بالقسم، فضلًا عن المرور المسائي على معظم المستشفيات،وفي مجال تمريض الرعاية الأساسية تم المرور على 12 وحدة صحية "ابشنا، الملاحية، طنسا، طوة، رعاية الطفل الفشن، الزيتون، الحرجة، الحمام، بهبشين الشيخ خطاب، النواميس" وتم التدريب على رأس العمل خلال المرور الصباحي على الأخطاء الموجودة في السجلات الطبية.