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وزارة الاتصالات: تقسيم المصرية للاتصالات إلى 3 شركات غير صحيح

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:17 م
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وزارة الاتصالات: تقسيم المصرية للاتصالات إلى 3 شركات غير صحيح
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أحمد الشيخ
 
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نفت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، أن تجري إعادة هيكلة بالشركة المصرية للأتصالات لتنقسم إلى مجموعة من الشركات المستقلة.

 

وكانت أخبار تم تداولها الأسبوع الماضي أن الوزارة تستعد لتقسيم الشركة المصرية للأتصالات إلى قطاعات تمهيدًا لتأسيس شركات مستقلة حسب كل قطاع ضمن دراسة لأعادة هيكلة الشركة، حيث تشمل القطاعات، قطاع الأقمار الصناعية والكوابل البحرية الدولية، وقطاع خدمات المحمول والإنترنت للمستهلكين، و قطاع خدمات الجملة للمشغلين.

 

 

قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، إن وزارته لن  تقوم بعمليا تقسيم للشركة المصرية للأتصالات وستحافظ علة  هيكل الشركة في كيان واحد.

 

 وأكد" طلعت"  خلال تصريحات صجفية على هامش مؤتمر يكني سميت لرعاية الشركات الناشئة والمطورين بمكتبة الإسكندرية أن ما نشر من تصريحات بشأن إعادة هيكلة الشركة اجتزئ من سياقه.

 

 

المصرية للاتصالات استثمرت 3 مليار دولار لتحسين خدمات الأنترنت

 

 و من جانبه أعلن  عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة استثمرت نحو 3 مليارات دولار لتحسين خدمات الإنترنت منذ عام 2014 وحتى الآن.

 

وأضاف في   تصريحات صحفية إن خطط الشركة لتحسين الإنترنت ساهمت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي.

 

وكشف على أن الاستثمارات التى تم ضخها في لتطوير البنية التحتية للأنترنت ساهمت في تقدم مصر 11 مركًز في قائمة الدول العالمية لخدمات الأنترنت.

 

وأضاف أن الشركة ساهمت في تخفيض أسعار الجيجا بايت وزيادة متوسط سرعات الإنترنت من خلال طرح باقات "زي سبيس".

وأشار إلى أن كذلك ستنتهى من 98% من أعمال تطوير البنية التحتية واستبدال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر في 2020، وأن الشركة ستعمل على نشر مشاريع توصيل كابلات الفايبر حتى المنزل.

وذكر "حامد" أن عدد مستخدمي الراوتر الجديد من المصرية للاتصالات vdsl وصل إلى 180 ألف جهاز منذ 25 أغسطس وحتى الآن.


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