رئيس جينيراسيون فوت السنغالي لـ الفجر الرياضي: لن نتراجع عن موقفنا ونطالب بتطبيق اللوائح

كشف مادي توريه رئيس نادي جينيراسيون فوت عن تمسكه بموقفه الحالي ورفض أي محاولات من الاتحاد الإفريقي بحل الأزمة.





وكشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري عن حدوث انفراجة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.





وقال وليد العطار في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": "تواصلت مع الاتحاد السنغالي وهناك مساعي لحل الأزمة وننتظر انفراجة بعد تدخل الاتحاد السنغالي لإقناع الفريق الضيف بخوض المباراة في برج العرب مع تحمل الزمالك لكافة التكاليف".





وكان المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار قد وصل الى ستاد بتروسبورت لمحاولة الحل بين الطرفين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي لعدم تصعيد الأزمة قبل أن يعقد الطرفان اجتماع بمقر إقامة جينيراسيون.





وتوجهت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت لإثبات حالة بتوجههم للملعب لملاقاة الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.





ورفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي السفر لبرج العرب لملاقاة الزمالك بعد نقل المباراة لستاد برج العرب وتمسك بخوضها مساء اليوم على ملعب بتروسبورت كما كان محدد سلفا لموعدها السابق.



