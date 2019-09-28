دى بروين ينفرد بترتيب صناعة الأهداف بالدورى الإنجليزي

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إنفرد البلجيكي كيفين دى بروين لاعب وسط مانشستر سيتى الإنجليزي بقائمة أكثر صانعي الأهداف فى بطولة الدوري الإنجليزى الموسم الحالي 2019_2020 بعد 7 مباريات شارك فيهم الدولى البلجيكى رفقة فريقه.



وتصدر دى بروين الترتيب بصناعة 8 أهداف وبفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى لاعب نورويتش سيتى إيميليانو بونديا والذى صنع 4 أهداف، بينما قام 5 لاعبين بصناعة ثلاث أهداف في مقدمتهم الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وروبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى وفيليب أندرسون لاعب ويست هام وإيريك بيترس ظهير بيرنلى.



بينما قام 18 لاعب بصناعة هدفين حتى الان ببطولة الدوري الإنجليزى وهم :" سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى ولاعبو ليفربول ارنولد وروبيرتسون ولاعبو نوريتش سيتى كانتويل وبوكى ولاعب إيفرتون لوكاس دين ولاعب نيوكاسل كريستيان اتسو ولاعب تشيلسي سيزار ازبيلكويتا ولاعبو ارسنال مايتلاند وسيبايوس وماكنيل لاعب بيرنلى وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وهيونج مين سون لاعب توتنهام ودييجو ريكو وجواشو كينج لاعبو بورنموث وجيمس ماديسون لاعب ليستر سيتيوسفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون وجريليش لاعب استون فيلا ".



ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 21 نقطة من الفوز فى 7 مباريات ويليه مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة وفى المركز الثالث ويست هام برصيد 12 نقطة.