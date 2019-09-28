بالأسماء.. ننفرد بنشر حركة تنقلات النيابة العامة (مستند)
السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:17 م
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تنشر بوابة الفجر، حركة تنقلات النيابة العامة الجديدة، الصادرة بقرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي.
حيث أصدر قرارًا بنقل وتعيين لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، لصالح عمل النيابة العامة، وشملت الترقيات، رؤساء النيابة من درجتي (أ) و(ب)، ووكيل نيابة "ممتاز"، مساعد نيابة.
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