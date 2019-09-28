الفجر الرياضي يكشف.. الكاف يقترح تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون والأخير يرفض

اقترح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي ليوم الاثثنين القادم من أجل حل الأزمة.





وعلم الفجر الرياضي أن الاتحاد الإفريقي قدم مقترحه لرئيس نادي جينيراسيون فوت السنغالي الذي رفض وتمسك بموقفه الحالي رافضا أي محاولات للحل من جانب الاتحاد الإفريقي.





وصل المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار الى ستاد بتروسبورت لمحاولة الحل بين الطرفين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي لعدم تصعيد الأزمة.





توجهت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت منذ قليل لإثبات حالة بتوجههم للملعب لملاقاة الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.





ويرفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي السفر لبرج العرب لملاقاة الزمالك بعد نقل المباراة لستاد برج العرب ويتمسك بخوضها مساء اليوم على ملعب بتروسبورت كما كان محدد سلفا لموعدها السابق.



