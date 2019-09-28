الإبراشي: دعوة الإخوان للتظاهر أمس كانت فرصتهم الأخيرة

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن ضجيج الإخوان الوهمي قد انتهي، حيث انتاب الإخوان وحلفائهم حالة من خيبة الأمل، منوهًا بأنه لا يجب أن نتعامل مع قناة الجزيرة على أنها شاشة تليفزيونية، وإنما هى منصة إرهابية.



وأشار "الإبراشي"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم السبت، إلى أن دعوة الإخوان للتظاهر أمس ضد الدولة المصرية كانت فرصتهم الأخيرة، ولكنهم تلقوا ضربة قاضية، وإن كان سيحاول الإخوان شن محاولات جديدة الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن خطاب الجزيرة وقنوات الإخوان الآن ممتلىء باليأس والإحباط، منوها بأن متابعي تلك القنوات ادركوا أنهم تعرضوا لخديعة، ومسلسل الأكاذيب، حيث أنهم أوهموا الناس أن الجيش منقسم، والرئيس عبد الفتاح السيسي سيرحل، مضيفا أن الإخوان اعترفوا بالهزيمة بعد ساعات من يوم الجمعة.



وأضاف أن المواطن المصري الذي رفض الانسياق وراء دعوات الإخوان كان هو البطل، حيث أنه لديه مشاكل، ولكنه رفض أن يخطفها الإخوان، ويستغلوها ضد الدولة المصرية، متابعا: "أحداث الأمس يمكن أن نطلق عليها رب ضارة نافعة".



ونوه بأن المصريين رفضوا الاستجابة لدعوات الإخوان لأن مطالبهم غير عادلة، لافتا إلى أن كتلة التماسك الشعبي اللتي ظهرت بين المصريين هى أهم مكاسب الأيام الماضية، حيث فور شعور المصريين أنه قد يتم استخدامهم ضد دولتهم بسبب دعوات كاذبة تنبهوا على الفور.



وعن ما ردده الإخوان بأن المصريين يحتفلون في المنصة رغم وقوع شهداء إثر عملية إرهابية، قال: "مكنتش حفلة يا أهبل، دي مش حفلة يا عبيط.. ده سياج رمزي، وحصن يكمل ما يفعله الشهداء".