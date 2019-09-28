بيكيه يُحذر إدارة برشلونة: لا نريد أن نغضب!

وجه المدافع الاسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة، تحذيرًا شديد اللهجة إلي إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب بارتوميو، عقب فوز الفريق على نظيره خيتافي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز.





وجاء تحذير "بيكيه" الصارم لمجلس إدارة برشلونة: "لا نريد أن نغضب، لا يجب ان نؤذي أنفسنا، يجب أن نكون متحدين".





وأكد صحيفة "ماركا" الاسبانية أن تصريحات "بيكيه" جاءت للرد على ما يتعرض له لاعبو البرسا من إنتقادات عنيفة من جانب الصحف الكتالونية، والتي أكدت أن إدارة برشلونة من وراء حملة الهجوم على اللاعبين من أجل إحراجهم بسبب تراجع نتائج الفريق في الوقت الحالي.





وقال "بيكيه" عقب مباراة خيتافي: " علينا جميعا أن نكون متحدين، اللاعبون والمشجعون والاداريون، نعرف الصحف التي تكتب عن نادينا، وهناك مقالات صحفية نعرف من يكتبها، لا نريد أن نغضب، نريد أن نركز على المباريات، نريد الفوز بالألقاب، نأمل أن لا يحاول أحد أن يتسبب في صراعات غير موجودة".





وأتم تصريحاته: " اتفقنا داخل غرفة الملابس على هداف واحد المنافسة على لقب الدوري الاسباني حتي النهاية".





ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر والذي يلعب حاليًا مع أتليتكو مدريد في لقاء "الديربي".



