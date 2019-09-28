يلا شووت Zidane مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد La Liga كورة لايف PLUS ريال مدريد GOAL رابط ماتش المرينجي NOW MATCH

يستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد الإسباني؛ مباراة من العيار الثقيل؛ لفريقه أمام ريال مدريد؛ اليوم السبت 28 سبتمبر بالجولة السابعة للدوري الإسباني؛ بث مباشر عبر رابط كورة ستار KOORA STAR.





ويدخل الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني؛ ويأمل في حصد الثلاثة نقاط؛ ومواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري؛ شاهد مباشر كورة لايف مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد؛ بالجولة السابعة من الليجا عبر رابط كورة لايف KOORA LIVE.





وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد؛ والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، ببطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





وتُذاع أحداث ديربي العاصمة الإسبانية، بين الغريمين، ريال مدريد وأتلتيكو في بطولة الدوري الإسباني على قناتي بي إن سبورتس إتش دي الثالثة beIN SPORTS HD 3، کما يمكنكم متابعة المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي بجودة عالية؛ عبر رابط كوول كورة COOL KOORA.





وحقق ريال مدريد؛ إنطلاقة مخيبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي؛ بالهزيمة بثلاثية دون رد؛ في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا؛ فيما تعادل أتليتكو أمام يوفنتوس الإيطالي؛ لحساب نفس الجولة؛ بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد؛ بالجولة السابعة للدوري الإسباني عبر رابط الأسطورة؛ بث حي ومباشر وبدون تقطيعalostora.