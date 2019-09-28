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فتح الله جولن: هذا هو السبيل الوحيد للتخلص من استبداد "أردوغان" (فيديو)

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:10 م
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فتح الله جولن: هذا هو السبيل الوحيد للتخلص من استبداد أردوغان (فيديو)
أردوغان
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كساب أحمد
 
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قال محمد فتح الله جولن، الزعيم الروحي لحركة الخدمة، وأبرز المعارضين للرئيس التركي، إن المجتمع المصري متعدد مثل تركيا، ومن ثم فإن مراعاة معتقداته ومشاعر كافة الأطياف أمر هام في كلا البلد، لافتَا إلى أن الديمقراطية لها الكثير من الأشكال، ومن الممكن تطوير نظام ديمقراطي يتلاءم مع قيم المجتمع المصري والتركي على حد سواء.

وتابع "جولن"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالروقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن النظام التركي إذا كان يريد إعداد دستور جديد، فعليه أن يحترم معتقدات الشعب التركي وقيمه، وعلى النظام التركي أن يستفيد من نظام الدستور الأمريكي الذي يحترم كافة المعتقدات مع مراعاة حوق المسلمين بصفة أساسية، لافتَا إلى أن الدستور التركي الحالي لا يتلاءم مع الدولة التركية التي بها أطياف متعددة من مسلمين وملحدين وكماليين وغير ذلك، ولا يمكن حمل هذه الأطياف على رأي واحد.

وعن إمكانية زيارة مصر الفترة القبلة قال: "اتناول العلاج كل نصف ساعة وخضعت لعملية جراحة منذ فترة وجيزة، وظروفي الصحية لا تسمع لي بالسفر".

ولفت إلى أن العالم الإسلامي والغربي من الممكن أن يتخذ موقفًا موحدًا ضد الرئيس التركي لكي يتوقف عن استبداده، وهذا السبيل الوحيد لكي تتوقف الفوضى والاضطرابات في تركيا حاليًا.
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