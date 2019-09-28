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المقاولون ينجو من الخسارة أمام سموحة.. وأسوان يتعادل سلبيًا مع إف سي مصر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:03 م
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المقاولون ينجو من الخسارة أمام سموحة.. وأسوان يتعادل سلبيًا مع إف سي مصر
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علاء خليف
 
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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة المقاولون العرب مع نظيره سموحة، والتي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 - 2020.

افتتح محمود عزت أهداف المباراة بتسجيل الهدف الأول لفريق سموحة في الدقيقة 31 من زمن اللقاء، وتعادل طاهر محمد طاهر لفريق المقاولون العرب من ركلة جزاء بعد عرقلة الهاني سليمان لسيف الدين الجزيري في الدقيقة 46 لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني نجح فريق سموحة في تسجيل هدف ثاني عن طريق مهاجم حسام حسن اثر هجمة مرتدة سريعة للفريق السكندري عبر اللاعب ناصر ماهر والذي أرسل تمريرة رائعة لزميله "حسام" والذي وضعها في الشباك بالدقيقة 79 من زمن اللقاء.

ورفض سيف الدين الجزيري خسارة المقاولون العرب في اللقاء، واستطاع خطف هدف التعادل لفريقه بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وشهدت المباراة إلغاء الحكم هدفًا لصالح محمد سمير لاعب المقاولون العرب بالدقيقة 28 وذلك بعدما أشار حامل الراية بوجود تسلل على اللاعب.

بتلك النتيجة يرفع  المقاولون العرب رصيده إلى 4 نقاط ويتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بينما حصد فريق سموحة أول نقطة في مشواره بالدوري ويحتل  المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخري في الجولة الثانية ايضًا حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أسوان مع فريق إف سي مصر، في مباراة جاءت متواضعة فنيًا، غابت عنها الندية والاثارة، وشهدت فرص قليلة لم ينجح لاعبو  الفريقين في استغلالها بالشكل الأمثل، لتنتهي المباراة بالتعادل ويتقاسم الفريقين نقطتي المباراة.

وبهذه النتيجة يحقق فريقي أسوان واف سي مصر أول نقطة في مشوارهما بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما خسر الفريقين في الجولة الأولي أمام المقاصة والإنتاج الحربي على الترتيب.

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