البورصة تستعد لمحو خسائر الأسبوع الماضي .. وقرار المركزي يشيع التفاؤل في السوق

نجت البورصة خلال تعاملات الاسبوع الماضي من تحقيق خسائر ضخمه بعدما تسببت شائعات في تهاوي مؤشرتها أول تعاملات الاسبوع الماضي إلا أنها تماسكت سريعًا وعوضت بعض من تلك الخسائر في اخر جلستين من تعاملاته، وهو ما جعل التفاؤل يسود بأن تستمرمكاسبها في تداولات الأسبوع الجاري مدعومة بخفض المركزي أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر" egx30" بنسبة 6% فقط خلال تعاملات الاسبوع الماضي ليلغق عند مستوي 13857.12 نقطة ليقلص خسائرة التى هوت به إلى مستويات 13169.51 نقطة، وتراجع" egx70" بنسبة 7.3% ليصل إلى مستويات 499.82 نقطة، ونزل مؤشر" egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 6.9% ليصل إلى مستويات 1339.59 نقطة.

وأظهرت تعاملات فئات المستثمرون أن الأجانب مالت تعاملاتهم بنهاية الأسبوع إلى البيع بقيمة 190.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2.169 مليون جنيه.

الأحد الأسود :

وكانت أكبر هبوط سجلته مؤشرات البورصة خلال تعاملات هذا الأسبوع يوم الأحد الماضي، بعدما تسببت شائعات في ذعر المتداولون، خاصة من المصريون والعرب الذين قامو بعمليات بيعية ضخمة.

ودفع حالة ذعر المتعاملون في جلسة الأحد ، إلى هبوط مؤشر الرئيسي بأكبر معدل هبوط يومي منذ منتصف 2016 بنسبة 5.3%، وحقق رأسمال السوقي خسائر بقيمة 35 مليار جنيه في جلسة بنهاية الجلسة، وهي أكبر خسائر يسجلها على الأطلاق.

وشهدت تلك الجلسة إيقاف التداول على معظم الأسهم المدرجة بسب تجاوزها نسبة الهبوط، كما أوقفت إدارة البورصة التعاملات لمدة نصف ساعة حتى تقلل من عمليات البيع.

واستمرت خسائر البورصة في جلستي يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين، مع مبيعات قوية من قبل المستثمرون الأجانب، وتخفيض بعض المستثمرون مديونيتهم إلى النسب المحدةة بعد التراجع الكبير في أسعار الأسهم.

وحقق رأسمال السوقي للبورصة خسائر بقيمة 8 مليار جنيه و 22 مليار جنيه في جلستي الاثنين والثلاثاء؛ لتصل إجمالى خسائر السوق إلى 66 مليار جنيه في ثلاث جلسات الأسبوع الماضي.

البورصة تبدأ التعافي :

وبدأت البورصة الدخول في مرحلة التعافي في جلسة يوم الأربعاء بعد طمئنت المستثمرون أن الشائعات لن تنال من الاقتصاد المصري؛ لتنهي تعاملات الجلسة على ارتفاع لمؤشرها الرئيسي بنسبة 3.2% وحقق رأسمالها السوقي ارباح بقيمة 6.2 مليار جنيه.

واستكملت البورصة تعافيها في جلسة الخميس الماضي؛ ليصعد مؤشرها الرئيسي 1.9%، ويربح رأسمالها السوقي 7.3 مليار جنيه.

توقعات بمحو البورصة خسائر الماضي :

ويبدو أن البورصة ستدخل في حالة إيجابية خلال تعاملات الاسبوع الجاري؛ لتستكمل مكاسب اخر جلستين في تداولات الأسبوع الماضي، وسط تلاشي حالة عدم اليقين السياسي ، وقيام المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وقال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث بمباشر" نتوقع أداء جيد للبورصة الأسبوع الجاري لتمحو خسائر الماضي، .. جميع الأسباب التى تسببت في ذعر المتداولون الاسبوع الماضي تلاشت فيما يتعلق بحالة عدم اليقين السياسي.

وأضاف "الشبيني" لـ " الفجر"، " تأثير خفض أسعارالفائدة مع تلاشي حالة عدم اليقين السياسي.. يزيد من تفاؤلنا بأداء البورصة في تعاملات الأسبوع القادم."

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% علي الايداع والاقتراض، وهو ما يشجع على الاستثمار في البورصة من قبل الافراد دون الأوعية الأدخارية الاخري، إلا أن من المحتمل أن يكون تأثيرة محدود بسب عدم تحريك العديد من البنوك أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار.

وتوقع " الشبيني" أن أكثر الأسهم التى من المتوقع أن تسجل أداء جيد الأسبوع القادم أسهم القطاع العقاري خاصة أنه أكثر الأسهم المستفيدة من خفض أسعار الفائدة.