ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ليفاندوفسكي يحقق رقمًا جديدًا مع البايرن

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:00 م
Advertisements
ليفاندوفسكي يحقق رقمًا جديدًا مع البايرن
ليفاندوفسكي
Advertisements
طباعة
إسراء يحيى
 
Advertisements


شهدت مبارة بايرن ميونخ وبادربورن اليوم في الدوري الألماني، رقما استثنائيا جديدا للاعب روبرت ليفاندوفسكي  مهاجم الفريق  في هذا الموسم وذلك بعد أن نجح في أن يسجل هدفا في مرمي بادربورن.

 

وتابع ليفاندوفسكي تألقه في هز شباك منافسيه اليوم بعد أن سجل هدف وساهم في فوز بايرن ميونيخ أمام مضيفه بنتيجة 2_3 واقتناص صدارة الدوري برصيد 14نقطة.

 

ووفقا لإحصائيات شبكة "سكواكا"  ليفاندوفسكي بهذا الهدف يصبح  أول لاعب يحرز10 أهداف في أول 6 جولات بالدوري الألماني  على مدار التاريخ.

 

وقد ذكرت الشبكة بأن الدولي ليفاندوفسكي بعد تلك المباراة رصيده  يصل إلى 10 أهداف هذا الموسم في جميع  الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

 

فقد نجح  ليفاندوفسكي  في أن يحرز هدفين عند مواجهة هيرتا برلين وأيضا أمام كولن، بينما نجح في أن  يسجل  "هاتريك" أمام شالكه، وقد سجل هدف وحيد أمام ماينز ولايبزيج وايضا  بادربورن.

 

وفي تلك الحالة يكون قد سجل ليفاندوفسكي في مرمي كافة منافسيه هذا الموسم،ليكون بادربورن هو آخر نادي يرمي مرماه ليفاندوفسكي بهدف من توقيعه.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
1
فالنسيا
خيتافي
0
x
16:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
1
ليفربول
أستون فيلا
1
x
16:00
0
بيرنلي
تشيلسي
0
x
16:00
0
برايتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
0
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
0
x
15:30
1
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status