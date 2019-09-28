ليفاندوفسكي يحقق رقمًا جديدًا مع البايرن





شهدت مبارة بايرن ميونخ وبادربورن اليوم في الدوري الألماني، رقما استثنائيا جديدا للاعب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق في هذا الموسم وذلك بعد أن نجح في أن يسجل هدفا في مرمي بادربورن.

وتابع ليفاندوفسكي تألقه في هز شباك منافسيه اليوم بعد أن سجل هدف وساهم في فوز بايرن ميونيخ أمام مضيفه بنتيجة 2_3 واقتناص صدارة الدوري برصيد 14نقطة.

ووفقا لإحصائيات شبكة "سكواكا" ليفاندوفسكي بهذا الهدف يصبح أول لاعب يحرز10 أهداف في أول 6 جولات بالدوري الألماني على مدار التاريخ.

وقد ذكرت الشبكة بأن الدولي ليفاندوفسكي بعد تلك المباراة رصيده يصل إلى 10 أهداف هذا الموسم في جميع الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

فقد نجح ليفاندوفسكي في أن يحرز هدفين عند مواجهة هيرتا برلين وأيضا أمام كولن، بينما نجح في أن يسجل "هاتريك" أمام شالكه، وقد سجل هدف وحيد أمام ماينز ولايبزيج وايضا بادربورن.

وفي تلك الحالة يكون قد سجل ليفاندوفسكي في مرمي كافة منافسيه هذا الموسم،ليكون بادربورن هو آخر نادي يرمي مرماه ليفاندوفسكي بهدف من توقيعه.