خبير اقتصادي: مصر حققت فائض أولي في الموازنة العامة لأول مرة (فيديو)

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قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إن مصر لأول مرة تحقق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، لافًتا إلى أن الدولة تعمل على جذب السيولة من الخارج؛ موضحا: "الأجانب خرجوا من استثماراتهم بالخارج ودخلوا مصر على شكل أذون خزانة؛ لأن بلادنا دولة مستقرة".



وأضاف "محسن"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن وزارة المالية طرحت سندات لمدة 5 سنوات وتم تغطيتها 9 مرات بينما سندات 10 سنوات تم تغطيتها 5 مرات، لافتًا إلى أن ما تواجهه مصر من حرب الشائعات هدفه إرباك الدولة المصرية.



وتابع الخبير الاقتصادي: "مصر تتفادى أخطاء الماضي ووزعت الخريطة الاستثمارية لها على كافة أنحاء الجمهورية"، معلقًا: "أتحدى أن تكون هناك محافظة لا يوجد بها مشروع قومي أو مشروع استثماري ضخم".



وأوضح أن بلادنا تعمل على تنمية سيناء، وتنشئ شبكة طرق جديدة داخل سيناء، كما يتم إنشاء مشروعات تنموية قومية كبرى في كافة محافظات مصر، معقبا: "المواطن المصري واعي وفاهم على الرغم من أثار خطة الإصلاح الاقتصادي ونحن نبني دولة جديدة".



ونوه خبير الاقتصاد والاستثمار إلى أن وزارة التخطيط أعلنت عن 6200 مشروع في عام واحد بـ 500 مليار جنيه، مضيفا: "كان من الضروري تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر لتحسين الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات".

