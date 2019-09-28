شوت FAST: يلا شووت بث مباشر الاهلي وكانو سبورت ON HD Sport لايف اون لاين رابط مشاهدة مباراة الأهلي Plus GOAL

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره كانو سبورت من غينيا الإستوائية، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت فور انطلاقها لذلك نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس.





كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة ON Sport، بصوت المعلق أيمن الكاشف، في المباراة التي يديرها الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة الأفريقية.

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يسعى الأهلي لاستغلال تفوقه ذهابًا بثنائية نظيفة أمام كانو سبورت، في إطار مباراة الذهاب التي جمعت بينهما منذ أكثر من أسبوع، ليضع قدمُا في الدور القادم AlAhly ONLINE.





بينما يتطلع كانو سبورت للخروج بنتيجة إيجابية خارج قواعدهم بطل الدوري المصري، ومرعب الفرق الأفريقية بأرقامه القياسية في البطولة، كما يأمل أيضًا في تحقيق أحد أكبر المفاجأت في البولة مبكرًا بفوزه على المارد الأحمر.





يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد كانو سبورت

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.





يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لأن عليه الحذر من مفاجأت البطولة حتى لا يصاب بتوديع البطولة مبكرًا.





الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة الأهلي في بطولة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا في أولى بطولات الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.