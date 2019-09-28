شووت AHLY LIVE مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر YALLA YA AHLI يلا شوت اونلاين II7SRY رابط ماتش الاهليON YOUTUBE

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر كورة لايف koora live، ضمن مبارايات إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري ابطال افريقيا، ويسعى فريق الأهلي للفوز بالمباراة وتأكيد تفوقفه بعد أن حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين دون رد ،لمواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام ٢٠١٣ .





موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر كورة ستار koora Star والقنوات الناقله لها:-

تقام مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة بتوقيت الامارات العربيه المتحده، وتذاع المباراة عبر قناة اون سبورت on sport المفتوحة ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.





مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر

ويسعى المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، لقيادة الاحمر للفوز الرابع له وتحت قيادته بعد أن حقق الفوز في المباربات الثلاث التي قاد فيها الأهلي وهى الفوز على كانو سبورت في مباراة الذهاب ، والفوز على الزمالك في السوبر المصري وحصد اللقب ، والفوز في الجولة الأولى للدوري المصري، ومن المنتظر أن تشهد المباراة ظهور العديد من الأسماء التي تعاقد معها الأهلي مطلع الموسم الجاري وفي مقدمتهم اليو ديانج ومجدي قفشة ومحمود متولي.





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