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يوسف القعيد: "المصريين مستعدين يجوعوا بس يحافظوا على بلدهم" (فيديو)

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:54 م
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يوسف القعيد: المصريين مستعدين يجوعوا بس يحافظوا على بلدهم (فيديو)
يوسف القعيد
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هدى عبدالرازق
 
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قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، وعضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان لحقت بهم هزيمة منكرة بعد فشلهم في الحشد لمظاهرات ضد الدولة، مضيفا أن المصريين أثبتوا أنهم الدرع الواقي لهذا الوطن، وأنه من المستحيل اختراق الوطن.

وأشار "القعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم السبت، إلى أن الأمر لم ينته بعد، حيث أن مصر تواجه عدو خبيث، تدفع له أموال ضخمة من دول بعينها، وعلى كل مواطن أن يدرك أنه مسئول عن وطنه، وعليه دور، مشددا على أن مصر تواجه حرب قوية.

ونوه بأنه لا يجب أن على النخبة المصرية خاصة الحقوقيون والسياسيون أن يتركوا الدولة تحارب وتواجه الجماعات المتطرفة وحدها، لافتا إلى أنه يجب الجوء إلى المجتمع الدولي بشكاوى محددة ضد الدول التي تدعم الإرهاب، وخااصاة الدول التي تصدر منها تلك القنوات التي تمارس التحريض ضد مصر.

وأضاف أن المجتمع الحقوقي المصري مثل نقابة المحامين، ونادي القضاة يجب أن يلجأوا إلى العالم للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة عما لحق بالاقتصاد المصري من ضرر، معقبا: "إحنا مستعدين نجوع ونحافظ على بلادنا، ولكن لن نترك الخائن يجني ثمار خيانته وعدوانه".

وتابع "القعيد"، أن الرئيس السيسي رجل صبور ومهذب، ويعلي من قيمة الأخلاق، وسيكون له مكان في التاريخ، مثله مثل محمد علي باشا، وجمال عبد الناصر.
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